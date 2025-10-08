Застрявшие на Эвересте из-за снегопада туристы спасены

Еще около дюжины человек доставлены в безопасное место на Тибетском нагорье и обеспечены доступом к запасам продовольствия. Таким образом широкомасштабная спасательная операция завершилась успешно.

Сотни туристов из-за плохой погоды провели несколько дней на высоте более 4000 метров, передало агентство AFP.

Один человек погиб от переохлаждения

От внезапного наступления зимы пострадали и регионы на западе Китая. В соседней провинции Цинхай после многодневных поисков были спасены более 250 туристов. По данным властей, один человек погиб от переохлаждения и горной болезни, сообщил телеканал CCTV.

Снежные бури обрушились на регион во время так называемой "Золотой недели" - государственных праздников в Китае, когда особенно много людей отправляются в горы.

Жертвы непогоды в Непале

Снегопады бушевали в регионе с 3 октября. Вечером 4 октября местные власти закрыли для туристов доступ к горе Эверест. Тем, кто планировал поездку сюда в ближайшее время, рекомендовали отложить ее.

Непогода привела к жертвам и в соседнем Непале. По данным агентства Reuters, с 3 октября из-за ливней и бурных паводков там погибли по меньшей мере 47 человек.

Период с середины сентября по конец ноября считается пиком туристического сезона на Эвересте.