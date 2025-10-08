Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Застрявшие на Эвересте из-за снегопада туристы спасены

© Deutsche Welle 8 октября, 2025 14:49

Мир 0 комментариев

Около 580 туристов и более 300 местных сопровождающих, включая гидов и пастухов яков, находившихся в снежном плену на горе Эверест, благополучно прибыли в близлежащий населенный пункт. Об этом сообщило вечером во вторник, 7 октября, агентство Xinhua.

Еще около дюжины человек доставлены в безопасное место на Тибетском нагорье и обеспечены доступом к запасам продовольствия. Таким образом широкомасштабная спасательная операция завершилась успешно.

Сотни туристов из-за плохой погоды провели несколько дней на высоте более 4000 метров, передало агентство AFP.

Один человек погиб от переохлаждения

От внезапного наступления зимы пострадали и регионы на западе Китая. В соседней провинции Цинхай после многодневных поисков были спасены более 250 туристов. По данным властей, один человек погиб от переохлаждения и горной болезни, сообщил телеканал CCTV.

Снежные бури обрушились на регион во время так называемой "Золотой недели" - государственных праздников в Китае, когда особенно много людей отправляются в горы.

Жертвы непогоды в Непале

Снегопады бушевали в регионе с 3 октября. Вечером 4 октября местные власти закрыли для туристов доступ к горе Эверест. Тем, кто планировал поездку сюда в ближайшее время, рекомендовали отложить ее.

Непогода привела к жертвам и в соседнем Непале. По данным агентства Reuters, с 3 октября из-за ливней и бурных паводков там погибли по меньшей мере 47 человек.

Период с середины сентября по конец ноября считается пиком туристического сезона на Эвересте.

21.10.2025
«Чрезвычайная ситуация!» Объявлена эвакуация на Центральном вокзале

Во вторник, 21 октября, около 18:30 из Рижского Центрального вокзала были эвакуированы люди. Как сообщают очевидцы, по громкоговорителю прозвучали объявления о возникновении «чрезвычайной ситуации», после чего находившиеся в здании люди поспешно пытались его покинуть, сообщает портал Jauns.lv

Рижанам 4 дня подряд советуют пить кипячёную воду

С 27 по 30 октября в Риге запланирована профилактическая дезинфекция водопроводной сети, сообщили в отделе коммуникации SIA «Rīgas ūdens».

Каникулы на 220 км/ч: школьник устроил гонки с полицией (Видео)

В ночь на вторник Государственная полиция задержала 13-летнего мальчика, который на большой скорости пытался скрыться от стражей порядка на автомобиле “Škoda”, сообщает портал tv3.lv со ссылкой на Государственную полицию.

СМИ: Подготовка встречи Трампа и Путина приостановлена

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Польша предупредила Путина о риске ареста при полете над ней

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Распознать курземский диалект? Задания второклассникам приводят в отчаяние

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Легионеллы наступают: новая вспышка опасной инфекции в Латвии

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

