Зарплаты наличными деньгами окажутся под полным запретом? Эксперты обсуждают новые поправки

Говоря о планируемых изменениях в Законе о труде, касающихся выплаты заработной платы, эксперты указали, что они являются частью более широкого плана по ограничению теневой экономики. В этом плане предусмотрено, что необходимо обеспечить более высокий удельный вес расчетов в электронной форме. Как отметил Свирскис:

«Мы возражали против того, чтобы всем в обязательном порядке устанавливали только безналичную выплату зарплаты».

Он подчеркнул, что причина в том, что существует немало людей, особенно в регионах, которым удобнее получать зарплату наличными.

В обществе существуют практические причины, по которым люди предпочитают хранить наличные деньги — они хотят чувствовать себя в безопасности в ситуациях, когда, например, пропадает электричество или отсутствует доступ к интернету. Также геополитическая ситуация показывает, что необходимо иметь наличные средства. Более того, в регионах есть места, где людям недоступны банкоматы, а в магазинах нет терминалов.

Эксперты подчеркнули, что при разработке законов часто забывают о жителях за пределами городов.

«В сельских регионах инфраструктура не так развита. Банкоматы становятся всё реже, поскольку их обслуживание обходится кредитным учреждениям дорого. Хотелось бы напомнить, что у нас есть люди не только в городах, но и за их пределами. А если говорить в целом о законе и поправках к нему, я всегда призываю всех читать переходные положения», — сказала Гита Ошкая.

Заместитель председателя LBAS подчеркнула, что поправки в закон по сути не меняют существующий порядок, а лишь уточняют акценты:

«Если до сих пор в законе первичной считалась оплата наличными с возможностью договориться о переводе, то теперь приоритетом становится безналичная форма, хотя также можно договориться и о выплате наличными».