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«Заморозить зарплаты, заморозить бюрократию»: Ринкевич выступил за ограничение зарплат чиновникам (1)

© LETA 1 июля, 2025 20:49

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Foto autors: Ilmārs Znotiņš, Valsts prezidenta kanceleja.

Президент Латвии Эдгар Ринкевич поддержал предложение о замораживании зарплат выборных государственных должностных лиц и министров. На пресс-конференции после встречи с председателем Сейма Дайгой Миериней президент заявил, что, что это уже обсуждалось в прошлом году, и тогда он сказал, что это работа, которую необходимо сделать.

Ринкевич подтвердил, что его позиция не изменилась, но у него есть дополнительные вопросы, например, что будет с чиновниками и аппаратом государственного управления, о которых он пока ничего не слышал.

По мнению Ринкевича, это возможность сократить расходы и посмотреть, как сделать больше, чем просто сократить число государственных служащих или вакансий. Он добавил, что пока обсуждение бюджета проходит довольно хаотично, министры приходят со своими предложениями, что вызывает недоумение и возмущение части общества.

"У нас пока нет четкой картины, и мы видим отдельные предложения. Если мы говорим конкретно о замораживании зарплат выборных лиц или министров, то да, но в то же время возникает вопрос, что делать с другими чиновниками, которые упомянуты в законе", - сказал Ринкевич.

Президент подчеркнул, что слышал разные предложения, но, учитывая приоритеты государства, есть большой вопрос, например, о финансировании партий. По его мнению, учитывая обстоятельства, можно говорить не только о замораживании, но и о сокращении финансирования партий.

Ринкевич также отметил, что формирование государственного бюджета должно быть достаточно справедливым и организованным. По его мнению, если мы слышим различные идеи, которые еще не были должным образом обсуждены ни в правительстве, ни в соответствующих рабочих группах, и они вызывают широкие дискуссии, это только увеличивает разрыв между обществом и властью.

"Заморозить зарплаты, заморозить бюрократию в государственном управлении. [...] Я говорю о решающей части, у которой не самая плохая жизнь и зарплаты. Мы посмотрим, что можно сделать в области финансирования партий", - сказал президент.

Премьер-министр Эвика Силиня считает, что замораживание зарплат должно распространяться и на депутатов.

Спикер Сейма сообщила журналистам, что парламент работает над бюджетом на следующий год, и Сейм посмотрит, где можно сократить расходы. Миериня также добавила, что зарплаты депутатов можно заморозить, но не сокращать.

Она хотела бы видеть общую картину, четкие цели и то, что, кто и как будет выделено для достижения приоритетов. По ее мнению, не совсем правильно, что в отрыве от бюджета некоторые отдельные позиции выносятся на оценку общественности, хотя окончательное решение еще не принято

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