Заменим автобусы на электрические, а на чем будем людей эвакуировать: эксперт о казусах климатической политики

Редакция PRESS 6 августа, 2025 17:15

Латвийский предприниматель и политик, глава Автоассоции Андрис Кулбергс на страницах pietiek.com размышляет о казусах климатической политики и невыполнимых для Латвии в этой экономической ситуации целях.

"Знаете ли вы, что 14 июля 2021 года тогдашнее правительство Кариньша (с министрами Пуце, а позже Плешсом) в одностороннем порядке и без какого-либо анализа отрасли подписало значительно повышенные климатические цели — увеличив национальную цель Латвии по сокращению выбросов с -6% до -17% к 2030 году? Без расчетов. Без оценки влияния на экономику. Без бюджетного покрытия.

Доступные на данный момент расчеты (от Министерства транспорта) показывают, что выполнение этих целей обойдется Латвии как минимум в 13 миллиардов евро. Из этой суммы реально доступное финансирование из фондов ЕС или запланированное в бюджете составляет лишь 2,5–3 миллиарда евро, то есть не хватает как минимум 10 миллиардов евро, которые придется покрывать из государственного бюджета Латвии, то есть из карманов всех нас — жителей и предпринимателей.

Это означает, что за 4 года нам нужно найти 10 миллиардов евро сверх уже запланированного дефицита бюджета — 2 миллиарда евро в год, сверх уже недостающих 5% ВВП на оборону, 4,5 миллиардов евро на строительство Rail Baltica, 380 миллионов на спасение AirBaltic.

То есть одновременно мы будем запрещать жителям ездить на автомобилях и использовать топливо для военной техники, строить пограничные укрепления и закупать ракеты. При этом будем покупать электробусы для муниципалитетов, которые в случае угрозы не смогут эвакуировать жителей, потому что батарея держит заряд только на 100 км, серьезно?

Тем временем Греция предложила креативное решение — «налог на климатическую устойчивость», который взимается с каждого туриста за проживание. Это приносит государству 600–800 миллионов евро в год и не затрагивает кошельки местных жителей.

Но в Латвии такой возможности нет — потому что правительство Кариньша во время COVID-19 уничтожило туризм, и он до сих пор на ~23% ниже уровня 2019 года, в то время как наши соседи уже давно восстановились.

В текущих геополитических условиях, когда в Европе идет война, необходимо укреплять границы, вооружаться и обеспечивать наше существование, выполнение климатических целей не может быть приоритетом. Топливо, которое нам запретят использовать в наших автомобилях, будет сожжено в военной технике во время учений.

Деньги у нас не растут на деревьях, и возможности заимствования не бесконечны. По расчетам Государственной казны и Министерства финансов, лимит заимствований государства составляет всего 5,5 миллиардов евро, который исчерпается к 2028/29 году. Эти деньги нельзя разбазаривать на содержание государственного аппарата или цели, которые не создают будущих доходов.

Я призываю немедленно заморозить принятые Латвией климатические цели, прекратить безответственный курс заимствований и расточительства бюджета, а также пересмотреть приоритеты бюджета на ближайшие годы, включив в них только то, что:

  • укрепляет государственную безопасность,
  • способствует экономическому росту,
  • увеличивает доходы, а не расходы.

В противном случае каждый житель Латвии будет платить как минимум 1200 евро в год (если будет допущено разбазаривание заемных средств нынешним правительством) или 100 евро в месяц из своей зарплаты только на обслуживание государственного долга, чтобы покрыть эту утопическую политику", - написал Кулбергс.

