Заливает! В Курземе уровень рек поднялся на два метра

В притоке Венты Циецере возле Пакульской ГЭС уровень воды поднялся на два метра, резкий подъем уровня воды наблюдается и в других местах в бассейне Венты, а также в левобережных притоках Лиелупе.

Как сообщалось, в среду больше всего дождей выпало в Курземе и на западе Земгале, наибольшее количество осадков на государственных станциях наблюдений составило 44,6 миллиметра в Добеле и 52,9 миллиметра в Салдусе, или 58% и 63% от июльской нормы соответственно.

В ночь на четверг дожди прекратились, в ближайшие сутки в Курземе преимущественно не прогнозируется сильных осадков, а в четверг и пятницу обильные дожди пройдут в центральной и восточной части Латвии.

По всей стране объявлено предупреждение о повышении уровня воды, местами возможно затопление низин. Желтое предупреждение о высоком уровне воды будет действовать до понедельника, 4 августа.

Температура воды в большинстве рек и озер составляет 17...23 градуса, в море - в основном 15...20 градусов.