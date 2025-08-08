Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Залез в машину скорой и снимал видео для TikTok: медики готовят обращение в полицию (ВИДЕО)

Редакция PRESS 8 августа, 2025 09:22

ЧП и криминал 0 комментариев

Press.lv  рассказывал о шокирующей истории, случившейся в Плявниеках. В ночь на понедельник во дворе жилого дома были обнаружены двое подростков — 18-летняя девушка и молодой человек. Оба находились под действием наркотиков. Девушка, по словам очевидцев, ещё дышала, когда прибыли медики, но спасти её не удалось...

«Когда приехали врачи, она была ещё жива. Потом приехала вторая, потом третья бригада... Её очень долго пытались реанимировать», — рассказывает очевидец.

Юноша, лежавший рядом, очнулся и самостоятельно добрался до машины «скорой». В это время другие подростки, оказавшиеся поблизости, начали дурачиться: один забрался в карету скорой помощи и начал снимать с себя одежду, второй снимал происходящее на видео для TikTok.

Теперь стало известно, что Служба неотложной медицинской помощи (NMPD) намерена обратиться в полицию из-за возмутительного поступка молодого человека, который решил снимать видео для TikTok в самый трагичный момент — когда медики спасали  подростков от передозировки наркотиков. 

Очевидцы рассказали, что в этот критический момент, когда каждая секунда была на счету, рядом появились молодые люди, решившие заняться абсолютно неуместным "развлечением". Один из них влез в машину скорой и начал устраивать нечто вроде шоу — снимал с себя рубашку. Тем временем другой снимал происходящее на камеру, явно для того, чтобы выложить видео в TikTok.

Этот вопиющий случай возмутил медиков до глубины души. NMPD заявляет, что не оставит этот инцидент без последствий и намерена подать заявление в полицию.

Полиция разыскивает пропавшую без вести 19-летнюю рижанку (ФОТО)

Важно 14:53

Важно 0 комментариев

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

Загрузка

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

Важно 14:00

Важно 0 комментариев

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

Важно 13:45

Важно 0 комментариев

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Новости Латвии 13:26

Новости Латвии 0 комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

Новости Латвии 13:02

Новости Латвии 0 комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Важно 12:54

Важно 0 комментариев

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

Важно 12:35

Важно 0 комментариев

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

