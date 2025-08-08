Залез в машину скорой и снимал видео для TikTok: медики готовят обращение в полицию (ВИДЕО)

«Когда приехали врачи, она была ещё жива. Потом приехала вторая, потом третья бригада... Её очень долго пытались реанимировать», — рассказывает очевидец.

Юноша, лежавший рядом, очнулся и самостоятельно добрался до машины «скорой». В это время другие подростки, оказавшиеся поблизости, начали дурачиться: один забрался в карету скорой помощи и начал снимать с себя одежду, второй снимал происходящее на видео для TikTok.

Теперь стало известно, что Служба неотложной медицинской помощи (NMPD) намерена обратиться в полицию из-за возмутительного поступка молодого человека, который решил снимать видео для TikTok в самый трагичный момент — когда медики спасали подростков от передозировки наркотиков.

Очевидцы рассказали, что в этот критический момент, когда каждая секунда была на счету, рядом появились молодые люди, решившие заняться абсолютно неуместным "развлечением". Один из них влез в машину скорой и начал устраивать нечто вроде шоу — снимал с себя рубашку. Тем временем другой снимал происходящее на камеру, явно для того, чтобы выложить видео в TikTok.

Этот вопиющий случай возмутил медиков до глубины души. NMPD заявляет, что не оставит этот инцидент без последствий и намерена подать заявление в полицию.