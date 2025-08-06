Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 24. Августа Завтра: Bertulis, Boleslavs
Доступность

Смерть в Плявниеки: 18-летняя девушка погибла от передозировки, пока подростки снимали «TikTok»

Редакция PRESS 6 августа, 2025 16:12

Выбор редакции 0 комментариев

Шокирующий случай произошл в рижском районе Плявниеки: в ночь на понедельник во дворе жилого дома были обнаружены двое подростков — 18-летняя девушка и молодой человек. Оба находились под действием наркотиков. Девушка, по словам очевидцев, ещё дышала, когда прибыли медики, но спасти её не удалось.

«Когда приехали врачи, она была ещё жива. Потом приехала вторая, потом третья бригада... Её очень долго пытались реанимировать», — рассказывает очевидец.
Юноша, лежавший рядом, очнулся и самостоятельно добрался до машины «скорой». В это время другие подростки, оказавшиеся поблизости, начали дурачиться: один забрался в карету скорой помощи и начал снимать с себя одежду, второй снимал происходящее на видео для TikTok.

Позже в полиции подтвердили: у девушки была передозировка, возбуждено уголовное дело по статье о незаконном обороте наркотических веществ.

Ситуацию комментируют врачи. По словам заведующего клиникой интенсивной терапии RAKUS Роберта Сташинскиса, в последние годы состав употребляемых веществ резко изменился.

«Сейчас среди опиатов преобладает группа нитазенов — они гораздо токсичнее героина. Доза, способная вызвать смертельное отравление, может быть минимальной. Мы стараемся спасти таких пациентов, но последствия часто остаются на всю жизнь».

Он подчёркивает: употребление психоактивных веществ приводит к зависимости. «Человек теряет контроль над собой и действует исключительно под влиянием вещества. И даже если удаётся спасти, в организме всё равно происходят тяжёлые изменения. Последствия бывают необратимыми».

Жители Плявниеков утверждают, что вблизи места трагедии уже давно действует пункт продажи наркотиков. По их словам, дилеры регулярно оставляют закладки возле одной из торговых точек, а покупатели затем забирают их.

«Пакетики оставляют под углом здания. Ночью сюда подходят ребята — молодые, на вид лет 15–18. Это происходит постоянно», — рассказывает местный житель. Полиция подтверждает: такая схема сейчас одна из самых популярных. Распространение идёт через социальные сети, где «товар» преподносится как часть «яркой» онлайн-культуры.

«К сожалению, дети попадают в больницы в тяжёлом состоянии, и иногда их удаётся едва спасти. Наркооборот — реальность», — говорит представитель Государственной полиции Янис Лапсалис.

Он отмечает, что употребление часто начинается уже с 15 лет. Хотя уголовная и административная ответственность наступает с 14, воспитательные меры применимы и к более младшим подросткам.

 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 301 реакций
Комментарии (0) 301 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 15:00 24.08.2025
Турция: у американцев отобрали посольство
Sfera.lv 6 часов назад
Литва: шаг за шагом к достижению цели
Sfera.lv 8 часов назад
Спикер Сейма: реформа самоуправлений отдалила власть от людей
Bitnews.lv 1 день назад
Алкоголь и табак уходят в минус: легальные продажи в Латвии падают
Bitnews.lv 1 день назад
Атмосфера переменчивая: дожди и грозы сохранятся в Латвии
Bitnews.lv 1 день назад
Латвия: не до развлечений
Sfera.lv 2 дня назад
ЕC: туристов приглашают в «спальные» автобусы
Sfera.lv 2 дня назад
Латвия: три недели без Кемери
Sfera.lv 3 дня назад

Полиция разыскивает пропавшую без вести 19-летнюю рижанку (ФОТО)

Важно 14:53

Важно 0 комментариев

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

Читать
Загрузка

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

Важно 14:00

Важно 0 комментариев

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Читать

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

Важно 13:45

Важно 0 комментариев

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Читать

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Новости Латвии 13:26

Новости Латвии 0 комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Читать

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

Новости Латвии 13:02

Новости Латвии 0 комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Читать

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Важно 12:54

Важно 0 комментариев

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Читать

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

Важно 12:35

Важно 0 комментариев

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Читать