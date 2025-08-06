Смерть в Плявниеки: 18-летняя девушка погибла от передозировки, пока подростки снимали «TikTok»

«Когда приехали врачи, она была ещё жива. Потом приехала вторая, потом третья бригада... Её очень долго пытались реанимировать», — рассказывает очевидец.

Юноша, лежавший рядом, очнулся и самостоятельно добрался до машины «скорой». В это время другие подростки, оказавшиеся поблизости, начали дурачиться: один забрался в карету скорой помощи и начал снимать с себя одежду, второй снимал происходящее на видео для TikTok.

Позже в полиции подтвердили: у девушки была передозировка, возбуждено уголовное дело по статье о незаконном обороте наркотических веществ.

Ситуацию комментируют врачи. По словам заведующего клиникой интенсивной терапии RAKUS Роберта Сташинскиса, в последние годы состав употребляемых веществ резко изменился.

«Сейчас среди опиатов преобладает группа нитазенов — они гораздо токсичнее героина. Доза, способная вызвать смертельное отравление, может быть минимальной. Мы стараемся спасти таких пациентов, но последствия часто остаются на всю жизнь».

Он подчёркивает: употребление психоактивных веществ приводит к зависимости. «Человек теряет контроль над собой и действует исключительно под влиянием вещества. И даже если удаётся спасти, в организме всё равно происходят тяжёлые изменения. Последствия бывают необратимыми».



Жители Плявниеков утверждают, что вблизи места трагедии уже давно действует пункт продажи наркотиков. По их словам, дилеры регулярно оставляют закладки возле одной из торговых точек, а покупатели затем забирают их.

«Пакетики оставляют под углом здания. Ночью сюда подходят ребята — молодые, на вид лет 15–18. Это происходит постоянно», — рассказывает местный житель. Полиция подтверждает: такая схема сейчас одна из самых популярных. Распространение идёт через социальные сети, где «товар» преподносится как часть «яркой» онлайн-культуры.

«К сожалению, дети попадают в больницы в тяжёлом состоянии, и иногда их удаётся едва спасти. Наркооборот — реальность», — говорит представитель Государственной полиции Янис Лапсалис.

Он отмечает, что употребление часто начинается уже с 15 лет. Хотя уголовная и административная ответственность наступает с 14, воспитательные меры применимы и к более младшим подросткам.