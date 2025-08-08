Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Израильские власти решили оккупировать Газу на неопределенный срок: оппозиция протестует

Редакция PRESS 8 августа, 2025 11:05

Мир 0 комментариев

В ночь на пятницу после 10-часового заседания кабинет безопасности Израиля утвердил план по установлению полного контроля над городом Газа, который на данный момент находится под контролем ЦАХАЛ примерно на 75%. По заявлению офиса премьера Биньямина Нетаньяху, армия готовится к занятию города, одновременно обеспечивая гуманитарную помощь гражданским за пределами зон боевых действий, пишет Times of Israel.

Среди озвученных принципов завершения войны против ХАМАС: разоружение боевиков, возвращение всех заложников, демилитаризация сектора Газа, израильский контроль над его безопасностью и создание гражданского правительства без участия ХАМАС или Палестинской администрации.

Глава Генштаба ЦАХАЛ Эяль Замир выступил против полной оккупации, опасаясь гуманитарной катастрофы и угрозы для жизни заложников. Операция может потребовать эвакуации около 800 тыс. жителей Газы. По данным Axios, захват города станет первым этапом возможной оккупации всего сектора. Bloomberg уточняет, что в сам город до этого не входили сухопутные силы, полагая, что там удерживаются около 50 заложников, из которых примерно 20 могут быть живы.

Накануне заседания Нетаньяху заявил Fox News, что Израиль не собирается удерживать сектор навсегда, а планирует передать его под управление «арабских сил» при сохранении безопасности Израиля. С 1967 по 2005 год сектор уже находился под израильским контролем.

Лидер оппозиции Яир Лапид предупредил, что полная оккупация приведет к новой войне, гибели заложников и значительным расходам. ХАМАС в ответ обвинил Нетаньяху в срыве переговоров и намерении «принести заложников в жертву».

Нападение ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года унесло жизни около 1200 человек, было похищено 251 заложник, большинство из которых впоследствии освободили.

 

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

Важно 14:00

Важно 0 комментариев

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Загрузка

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

Важно 13:45

Важно 0 комментариев

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Новости Латвии 13:26

Новости Латвии 0 комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

Новости Латвии 13:02

Новости Латвии 0 комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Важно 12:54

Важно 0 комментариев

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

Важно 12:35

Важно 0 комментариев

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

WSJ: Пентагон тихо блокирует применение западного дальнобойного оружия по российской территории

Важно 11:54

Важно 0 комментариев

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

