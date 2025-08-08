Израильские власти решили оккупировать Газу на неопределенный срок: оппозиция протестует

Среди озвученных принципов завершения войны против ХАМАС: разоружение боевиков, возвращение всех заложников, демилитаризация сектора Газа, израильский контроль над его безопасностью и создание гражданского правительства без участия ХАМАС или Палестинской администрации.

Глава Генштаба ЦАХАЛ Эяль Замир выступил против полной оккупации, опасаясь гуманитарной катастрофы и угрозы для жизни заложников. Операция может потребовать эвакуации около 800 тыс. жителей Газы. По данным Axios, захват города станет первым этапом возможной оккупации всего сектора. Bloomberg уточняет, что в сам город до этого не входили сухопутные силы, полагая, что там удерживаются около 50 заложников, из которых примерно 20 могут быть живы.

Накануне заседания Нетаньяху заявил Fox News, что Израиль не собирается удерживать сектор навсегда, а планирует передать его под управление «арабских сил» при сохранении безопасности Израиля. С 1967 по 2005 год сектор уже находился под израильским контролем.

Лидер оппозиции Яир Лапид предупредил, что полная оккупация приведет к новой войне, гибели заложников и значительным расходам. ХАМАС в ответ обвинил Нетаньяху в срыве переговоров и намерении «принести заложников в жертву».

Нападение ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года унесло жизни около 1200 человек, было похищено 251 заложник, большинство из которых впоследствии освободили.