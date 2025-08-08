По её словам, Максима Галкина сбил автомобиль три дня назад.

-Он ехал на велосипеде по Видус проспект — тишайшая улица в Юрмале. Соблюдал все правила, был в шлеме. Ноль промилле. Автомобиль ехал с боковой на главную и сбил Максима. Баба на старом фольксвагене вылетела на Максима даже не притормозив. Машина была такая старая, что стекло было старого образца. И разрезало руку — артерию, сухожилия. Восстановится ли рука, пока непонятно.

...Традиционно в эти дни в зале "Дзинтари" проходят концерты Галкина - поскольку об их отмене не сообщалось, можно сделать вывод, что артист находится в удовлетворительном состоянии. На фото с концерта видно, что правая рука его травмирована, но артист бодри весел, как всегда.

Обычно (тоже традиционно) в это время году они с супругой Аллой Пугачевой снимают в Юрмале дачу и совмещают отдых с творчеством. Об этом артист активно рассказывает в соцсетях. О ДТП сам он пока не рассказывал...