Как выйти на пенсию раньше срока?

«Еженедельник Суббота» 8 августа, 2025 11:29

Выбор редакции 0 комментариев

Какие обстоятельства дают возможность раньше выйти на заслуженный отдых?

Пенсия по старости

Согласно закону «О государственных пенсиях» в Латвии пенсию по старости можно запросить с определенного законом возраста и при наличии установленного законом на этот период страхового стажа. В 2025 году пенсионный возраст составляет 65 лет.

ВНИМАНИЕ! Пенсия по старости не назначается автоматически, будущему пенсионеру следует самому обратиться с заявлением о назначении пенсии в Государственное агентство социального страхования (VSAA).

Преждевременная пенсия

На заслуженный отдых на 2 года раньше

Пенсионный закон позволяет выйти на пенсию раньше установленного возраста на 2 года. В таком случае надо просить преждевременную пенсию. Она может быть назначена в следующих случаях:

-- если житель имеет страховой стаж не менее 30 лет (для мужчин и женщин одинаково);

-- если житель на этот момент не работает;

-- если на этот момент не имеет статуса безработного.

Размер преждевременной пенсии составляет половину (50%) от полной пенсии по старости. Она рассчитывается на момент запроса преждевременной пенсии и выплачивается в течение 2 лет, а с наступлением пенсионного возраста будет выплачиваться полностью, и пенсионер сможет одновременно работать и получать пенсию по старости.

Льготные пенсии

Установлены несколько групп жителей, которым пенсионное законодательство дает возможность выйти на пенсию раньше установленного возраста -- до 5 лет.

1 Многодетные родители (как мать, так и отец, или опекуны), которые воспитали пятерых и более детей или ребенка-инвалида. (Лишенные родительских прав не могут претендовать на льготу.)

Для того чтобы выйти на пенсию на 5 лет раньше срока, страховой стаж родителей должен быть не менее 25 лет. А также при условии, что будущий пенсионер:  

-- не менее 8 лет осуществлял уход за пятью или более детьми до достижения ребенком 18 лет;

-- не менее 8 лет осуществлял уход за ребенком-инвалидом, у которого была признана инвалидность на протяжении не менее 8 лет в период до достижения ребенком 18 лет.

2 Участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

3 Жители, имеющие статус политически репрессированных, -- при наличии не менее 30 лет страхового стажа.

4 Жители, работавшие в особых условиях: если работали до 1996 года в особо вредных и особо тяжелых условиях труда или на считающейся вредной или тяжелой работе.  Стаж рассчитывается на основании списков №1 и №2, утвержденных решением №1173 Совета министров СССР от 22 августа 1956 года. При наличии соответствующего стажа на вредной работе эти периоды и сейчас учитываются при рассмотрении пенсионного статуса.

Пенсии по выслуге лет

Пенсионное законодательство определило ряд профессий и должностей в Латвии, которые дают возможность выйти на пенсию по выслуге лет -- раньше установленного законом возраста. Он определен для разных профессий. Считается, что работа в отдельных профессиях после определенного времени влечет за собой потерю профессиональных навыков и в некоторых случаях даже представляет социальную опасность.

Список №1. Для работников сферы искусства и транспорта:

* работники транспорта (авиации, железной дороги, общественного транспорта, морского и речного транспорта);

* творческие работники (цирка, oперы, балета и другие деятели искусства).

(!) Пенсия по выслуге лет назначается, если работник:

-- до 1 января 1999 года отработал  3/4 установленного времени по профессии, дающей право на получение пенсии по выслуге лет;

-- достиг возраста, с которого можно получать пенсию по выслуге лет (отдельным категориям получателей пенсии по выслуге лет установлен возраст);

-- больше не работает по профессии, дающей право на пенсию по выслуге лет.

Для работающих в профессиях по списку №1 расчет страхового стажа для пенсии по выслуге лет прекращен с 1 января 1999 года.

Список №2. Для государственных служащих: системы МВД, Минобороны, Минздрава.

Пенсии в этом списке назначаются в соответствии со специальными законами о пенсии по выслуге лет по следующим профессиям:

* судьи; прокуроры;

* дипломаты;

* должностные лица Бюро по борьбе и предотвращению коррупции;

* работники учреждений системы министерства внутренних дел и управления мест заключения со специальными служебными званиями;

* должностные лица служб государственной безопасности;

*творческие работники государственных и муниципальных профессиональных оркестров, хоров, концертных организаций, театров и цирка;

* работники Службы неотложной медицинской помощи.

 (!) Право на пенсию по выслуге лет имеет работник, если он:

-- отработал установленное законом время на должности или профессии, которая дает право на пенсию по выслуге лет;

-- достиг определенного возраста;

-- более не работает на должности или профессии, которая дает право на пенсию по выслуге лет.

(!) Когда пенсионер по выслуге лет достигает возраста, необходимого для назначения пенсии по старости, вместо пенсии по выслуге лет ему начисляется пенсия по старости из бюджета социального страхования.

Кого вычеркнут?

В кабинетах правительства обсуждаются меры, которые помогут сократить число профессий, имеющих право на досрочный выход на пенсию по выслуге лет. Планируется, что уже с 2027 года может появиться несколько категорий работников, на которых больше не будет распространяться система пенсий за выслугу лет.

Необходимо найти способ уравнять в правах получателей пенсий по выслуге лет с остальным жителями Латвии, которым полагаются пенсии по старости. Так, размер пенсий по старости сейчас составляет порядка 40% от получаемой зарплаты, а у получателей пенсий по выслуге лет -- 80-90%.

Также надо учесть, что возраст для выхода на пенсию по старости увеличен, значит, и для получения пенсий по выслуге лет его следует поднять. С 2027 года могут быть определены профессии, которые уже не будут давать право на досрочную пенсию. Обещают, что норма будет распространяться на тех, кто только начал работать в профессии.

Подготовила Вера ВОЛОДИНА

