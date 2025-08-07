Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Рак был одним из лучших событий в моей жизни»: режиссер Херманис

Редакция PRESS 7 августа, 2025 17:36

Вчера режиссер Алвис Херманис, руководитель Нового Рижского театра, сообщил в Фейсбуке о том, что болен онкологией, писал press.lv. Сегодня его история получила неожиданное продолжение.

«Начали распространяться всякие слухи, поэтому: да, подтверждаю — в конце зимы мне поставили онкологический диагноз», — написал вчера Херманис в Фейсбуке.

По его словам, он перенёс операцию, которая прошла успешно, а также курс химиотерапии до и после вмешательства. Всё лечение проходило в Германии. Режиссёр выразил благодарность немецким врачам, особенно хирургу профессору Петеру Гриммингеру и хирургическому роботу da Vinci SP.

«Благодаря всему этому я узнал много нового — о жизни, о людях и о себе.

К сожалению, профессия режиссёра — это одинокая, стрессовая работа. Иногда за это приходится платить», — отметил он.

Тем не менее, режиссёр подчёркивает, что продолжает работать и возвращается к активной деятельности.

«На кладбище я не собираюсь. Осенью в Новом Рижском театре состоятся две мои премьеры. И других планов хватает»,  — заключил он. 

Сегодня режиссер снова вышел на связь и сообщил грандиозную новость.

-Не могу даже описать, как я тронут поддержкой, которую получил вчера от стольких людей. Большинство из них я даже не знаю лично — я понимаю, что это зрители моего JRT. Большое спасибо!

Так получилось, что вчера днём я получил письмо от моих немецких врачей, что моё лечение официально закончено и, по их мнению, я выздоровел.

Рак, конечно, штука коварная, и никогда ничего нельзя знать наверняка. Он становится всё более распространённым в наши дни, потому что наш образ жизни становится всё более нездоровым (стресс, питание и т. д.), а его клетки живут где-то в глубине каждого из нас. Поэтому я настоятельно рекомендую пройти обследование вовремя. Например, мне, по счастливому стечению обстоятельств, удалось сделать его в последнюю минуту, пока не стало слишком поздно.

С другой стороны, теперь я могу подтвердить, что рак был одним из лучших событий в моей жизни. Потому что он пробудил меня во многих отношениях. У меня словно открылся третий глаз, чёрно-белый телевизор вдруг заиграл красками, и я вернулся в детство, когда жизнь была прекрасна каждую секунду, и причины не имели значения.

Полиция разыскивает пропавшую без вести 19-летнюю рижанку (ФОТО)

Важно 14:53

Важно 0 комментариев

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

Важно 14:00

Важно 0 комментариев

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

Важно 13:45

Важно 0 комментариев

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Новости Латвии 13:26

Новости Латвии 0 комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

Новости Латвии 13:02

Новости Латвии 0 комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Важно 12:54

Важно 0 комментариев

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

Важно 12:35

Важно 0 комментариев

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

