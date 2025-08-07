«Рак был одним из лучших событий в моей жизни»: режиссер Херманис

«Начали распространяться всякие слухи, поэтому: да, подтверждаю — в конце зимы мне поставили онкологический диагноз», — написал вчера Херманис в Фейсбуке.

По его словам, он перенёс операцию, которая прошла успешно, а также курс химиотерапии до и после вмешательства. Всё лечение проходило в Германии. Режиссёр выразил благодарность немецким врачам, особенно хирургу профессору Петеру Гриммингеру и хирургическому роботу da Vinci SP.

«Благодаря всему этому я узнал много нового — о жизни, о людях и о себе.

К сожалению, профессия режиссёра — это одинокая, стрессовая работа. Иногда за это приходится платить», — отметил он.

Тем не менее, режиссёр подчёркивает, что продолжает работать и возвращается к активной деятельности.

«На кладбище я не собираюсь. Осенью в Новом Рижском театре состоятся две мои премьеры. И других планов хватает», — заключил он.

Сегодня режиссер снова вышел на связь и сообщил грандиозную новость.

-Не могу даже описать, как я тронут поддержкой, которую получил вчера от стольких людей. Большинство из них я даже не знаю лично — я понимаю, что это зрители моего JRT. Большое спасибо!

Так получилось, что вчера днём я получил письмо от моих немецких врачей, что моё лечение официально закончено и, по их мнению, я выздоровел.

Рак, конечно, штука коварная, и никогда ничего нельзя знать наверняка. Он становится всё более распространённым в наши дни, потому что наш образ жизни становится всё более нездоровым (стресс, питание и т. д.), а его клетки живут где-то в глубине каждого из нас. Поэтому я настоятельно рекомендую пройти обследование вовремя. Например, мне, по счастливому стечению обстоятельств, удалось сделать его в последнюю минуту, пока не стало слишком поздно.

С другой стороны, теперь я могу подтвердить, что рак был одним из лучших событий в моей жизни. Потому что он пробудил меня во многих отношениях. У меня словно открылся третий глаз, чёрно-белый телевизор вдруг заиграл красками, и я вернулся в детство, когда жизнь была прекрасна каждую секунду, и причины не имели значения.