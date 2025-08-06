«Начали распространяться всякие слухи, поэтому: да, подтверждаю — в конце зимы мне поставили онкологический диагноз», — написал Херманис.

По его словам, он перенёс операцию, которая прошла успешно, а также курс химиотерапии до и после вмешательства. Всё лечение проходило в Германии. Режиссёр выразил благодарность немецким врачам, особенно хирургу профессору Петеру Гриммингеру и хирургическому роботу da Vinci SP.

«Благодаря всему этому я узнал много нового — о жизни, о людях и о себе.

К сожалению, профессия режиссёра — это одинокая, стрессовая работа. Иногда за это приходится платить», — отметил он.

Тем не менее, режиссёр подчёркивает, что продолжает работать и возвращается к активной деятельности.

«На кладбище я не собираюсь.

Осенью в Новом Рижском театре состоятся две мои премьеры. И других планов хватает», — заключил он.