Газ теряет популярность: в новых домах всё больше электрических плит

Иная ситуация в старых типовых многоквартирных домах, где часто отсутствует соответствующая инфраструктура для подключения индукционной плиты к электросети.

По статистике комиссии по вопросам теплоснабжения Рижского самоуправления, которая рассматривает заявки на подключение источников теплоснабжения, в новых объектах заметно выросло количество безэмиссионных источников тепла, в основном за счет природного газа.

Если еще в 2014 году было подано 67% заявок на использование газа, то в 2024 году этот показатель сократился вдвое - до 33%.

В то же время за десять лет доля тепловых насосов и электрических обогревателей выросла с 8% до 52%. В статистику включены случаи, когда объекты не подключаются к централизованной системе теплоснабжения, что является стандартным решением для новых многоквартирных домов в столице, однако эти данные ясно демонстрируют значительное снижение популярности газа.

(Latvijas Avīze)