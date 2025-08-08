Что выгодного предложил вчера Путину Уиткофф: СМИ сообщают первые подробности

Польское издание Onet, не уточняя источники, заявило, что на встрече в Кремле 6 августа спецпосланник президента СШАТ Стив Уиткофф озвучил Владимиру Путину «весьма выгодное предложение» об урегулировании конфликта с Украиной:
— соглашение о прекращении огня в Украине, а не о мире;
— де-факто признание территориальных приобретений России, решение этого вопроса будет отложено «на 49 или 99 лет»;
— снятие большинства санкций против России, а в перспективе возобновление энергетического сотрудничества, то есть импорта российского газа и нефти.
В предложении США нет никаких гарантий нерасширения НАТО, чего ранее требовал Путин. Москва также не получила никаких обещаний от Америки прекратить военную поддержку Украины.