Опубликовано видео убийства военными РФ мирного жителя Бучи в 22-м (ВИДЕО 18+)

Украинская служба «Радио Свобода» опубликовала видео с камеры наблюдения из города Буча, которая зафиксировала убийство российскими военными 70-летнего местного жителя Владимира Рубайло на улице Яблонской 4 марта 2022 года. Полный ролик появился только сейчас, хотя отдельные кадры уже публиковались в июне.

Как видно на видео, мужчина получает огнестрельное ранение и замедляет шаг, затем его добивают выстрелом в голову. После чего один из российских военных подходит к телу убитого гражданского и что-то забирает из его кармана.

Как утверждает «Радио Свобода», это был командир отделения 234-го десантно-штурмового полка ВДВ ВС РФ, сержант Владимир Борзунов. При этом в разговоре с корреспондентом «Радио Свобода» Борзунов отрицал, что именно он или его подчиненные причастны к убийствам мирных жителей, но подтвердил, что Рубайло, а также Александр Коновалов и Игорь Городецкий были убиты российскими военными.

На опубликованном видео также есть кадры мародерства — на них видно, как военные выносят в пакетах, корзинках и тележках продукты и напитки из магазина. Часть украденного российские военнослужащие съели и выпили прямо под камерой. После чего один из них разбил ее мечом.