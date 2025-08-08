«Ужас!» Лифт в жилом доме не работает уже два года. Пожилые жители заперты на верхних этажах

В редакцию передачи «Bez Tabu» обратились отчаявшиеся рижане, проживающие в муниципальном двенадцатиэтажном доме по адресу ул. Улброкас, 13, корп. 3. В этом доме уже два года лифт регулярно выходит из строя. Проблема с лифтом серьёзно затрудняет повседневную жизнь пожилых жильцов, а некоторых фактически запирает в квартире, так как подняться пешком по лестнице на верхние этажи невозможно. По словам опрошенных, бывали случаи, когда жители застревали в лифте.

Жильцы жалуются на управляющую домом муниципальную компанию «Rīgas nami» и на обслуживающую лифт фирму, которые так долго не могут решить проблему. Часто, когда лифт перестаёт работать, ремонтники приезжают с большим опозданием, парализуя жизнь многих людей. А когда неисправность, казалось бы, устраняют, спустя какое-то время лифт снова ломается, рассказали жильцы.

Известно, что проблемы с деталями для лифтов часто возникают в домах советской постройки. Если что-то вышло из строя, то запчасти необходимо заказывать из Белоруссии. Торговые связи с этой страной осложнены из-за геополитической ситуации… Но этот-то дом относительно новый, построен уже в этом веке, и лифт в нем выглядит уже современным, явно западного производства. Так в чем же дело?

В «Rīgas nami» сообщили, что детали лифта, от которых зависит его работа, иногда повреждают вандалы. В муниципальной компании призвали пользоваться лифтом бережно. Ответственные специалисты осмотрели лифт, выявили проблему и пообещали в течение месяца заменить детали.

Кроме того, в компании подчеркнули, что договор с обслуживающей лифт фирмой предусматривает: в случае, если в лифте застрял человек, реакция должна последовать в течение 40 минут, а в остальных случаях, связанных с нарушением работы лифта, — в течение четырёх часов. Обслуживающей организации напомнят о необходимости соблюдать условия договора.