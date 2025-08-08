Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Ужас!» Лифт в жилом доме не работает уже два года. Пожилые жители заперты на верхних этажах

Редакция PRESS 8 августа, 2025 14:08

Новости Латвии

В принадлежащем самоуправлению многоквартирном доме в Риге на протяжении двух лет регулярно выходит из строя лифт, что значительно осложняет жизнь жильцам, особенно пожилым и людям с ограниченной подвижностью.

В редакцию передачи «Bez Tabu» обратились отчаявшиеся рижане, проживающие в муниципальном двенадцатиэтажном доме по адресу ул. Улброкас, 13, корп. 3. В этом доме уже два года лифт регулярно выходит из строя. Проблема с лифтом серьёзно затрудняет повседневную жизнь пожилых жильцов, а некоторых фактически запирает в квартире, так как подняться пешком по лестнице на верхние этажи невозможно. По словам опрошенных, бывали случаи, когда жители застревали в лифте.

Жильцы жалуются на управляющую домом муниципальную компанию «Rīgas nami» и на обслуживающую лифт фирму, которые так долго не могут решить проблему. Часто, когда лифт перестаёт работать, ремонтники приезжают с большим опозданием, парализуя жизнь многих людей. А когда неисправность, казалось бы, устраняют, спустя какое-то время лифт снова ломается, рассказали жильцы.

Известно, что проблемы с деталями для лифтов часто возникают в домах советской постройки. Если что-то вышло из строя, то запчасти необходимо заказывать из Белоруссии. Торговые связи с этой страной осложнены из-за геополитической ситуации… Но этот-то дом относительно новый, построен уже в этом веке, и лифт в нем выглядит уже современным, явно западного производства. Так в чем же дело?

В «Rīgas nami» сообщили, что детали лифта, от которых зависит его работа, иногда повреждают вандалы. В муниципальной компании призвали пользоваться лифтом бережно. Ответственные специалисты осмотрели лифт, выявили проблему и пообещали в течение месяца заменить детали.

Кроме того, в компании подчеркнули, что договор с обслуживающей лифт фирмой предусматривает: в случае, если в лифте застрял человек, реакция должна последовать в течение 40 минут, а в остальных случаях, связанных с нарушением работы лифта, — в течение четырёх часов. Обслуживающей организации напомнят о необходимости соблюдать условия договора.

 

Полиция разыскивает пропавшую без вести 19-летнюю рижанку (ФОТО)

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

