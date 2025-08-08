Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Суббота станет самым сухим и солнечным днём в обозримом будущем: прогноз погоды

© LETA 8 августа, 2025 11:32

Новости Латвии

В пятницу во многих районах Латвии ожидаются дожди, местами сильные дожди с грозами, прогнозируют синоптики.

Ветер южный, юго-западный слабый до умеренного, при грозах порывистый. Максимальная температура воздуха +18..+22 градуса.

В Риге ожидается преимущественно облачная погода, временами ожидаются дожди, к вечеру возможны грозы. Будет преобладать слабый южный ветер, температура воздуха поднимется до +20 градусов.

На следующей неделе в Латвии ожидается меньше осадков, самая сухая погода ожидается в Курземе. Температура воздуха, согласно последним прогнозам погоды, существенно не изменится.

В эту субботу ожидается солнечная погода, местами кратковременные дожди. Ночью слабый ветер, местами сгустится туман, температура воздуха опустится до +8..+14 градусов. Днём при слабом до умеренного западного ветра воздух прогреется до +21..+26 градусов.

В воскресенье ожидается облачность, местами пройдут дожди, местами сильные дожди с грозами. Ветер преимущественно слабый, температура воздуха ночью составит +11..+15 градусов, днём +18..+23 градуса.

В понедельник ожидается солнечная и облачная погода, во многих местах, преимущественно на востоке страны, пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер западный, северо-западный, местами усилится, порывы до 10-15 метров в секунду. Температура воздуха будет аналогична воскресенью.

В ближайшие дни на востоке страны также ожидается усиление дождевой облачности, а на западе Латвии ожидается сухая погода, ветер преимущественно северо-западный. Резких перепадов температуры воздуха не ожидается, в ближайшие выходные столбик термометра может подняться до +25 градусов.

 

Полиция разыскивает пропавшую без вести 19-летнюю рижанку (ФОТО)

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

