Суббота станет самым сухим и солнечным днём в обозримом будущем: прогноз погоды

Ветер южный, юго-западный слабый до умеренного, при грозах порывистый. Максимальная температура воздуха +18..+22 градуса.

В Риге ожидается преимущественно облачная погода, временами ожидаются дожди, к вечеру возможны грозы. Будет преобладать слабый южный ветер, температура воздуха поднимется до +20 градусов.

На следующей неделе в Латвии ожидается меньше осадков, самая сухая погода ожидается в Курземе. Температура воздуха, согласно последним прогнозам погоды, существенно не изменится.

В эту субботу ожидается солнечная погода, местами кратковременные дожди. Ночью слабый ветер, местами сгустится туман, температура воздуха опустится до +8..+14 градусов. Днём при слабом до умеренного западного ветра воздух прогреется до +21..+26 градусов.

В воскресенье ожидается облачность, местами пройдут дожди, местами сильные дожди с грозами. Ветер преимущественно слабый, температура воздуха ночью составит +11..+15 градусов, днём +18..+23 градуса.

В понедельник ожидается солнечная и облачная погода, во многих местах, преимущественно на востоке страны, пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер западный, северо-западный, местами усилится, порывы до 10-15 метров в секунду. Температура воздуха будет аналогична воскресенью.

В ближайшие дни на востоке страны также ожидается усиление дождевой облачности, а на западе Латвии ожидается сухая погода, ветер преимущественно северо-западный. Резких перепадов температуры воздуха не ожидается, в ближайшие выходные столбик термометра может подняться до +25 градусов.