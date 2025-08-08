Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
3464 евро в месяц: кто получает специальную государственную пенсию в Латвии?

Neatkarīgā Rīta Avīze 8 августа, 2025 20:49

Выбор редакции 2 комментариев

4 мая 1990 года на сессии Верховного Совета (ВС) разгорелась настоящая битва. Дебаты продолжались весь день. Атмосфера в зале была настолько накалена, что председательствующему на заседании Анатолию Горбунову приходилось время от времени успокаивать желающих выступить. Голосование по Декларации о независимости Латвии началось лишь ближе к вечеру. 111 депутатов Верховного Совета проголосовали за восстановление независимости Латвийской Республики. Государство выплачивает депутатам Верховного Совета особую пенсию – в этом году в среднем 3464 евро в месяц. Общественность обеспокоена, получит ли эту щедрую выплату и Татьяна Жданок, проголосовавшая против. Об этом пишет Марис Краутманис на портале nra.lv.

Публикация о специальных пенсиях, получаемых бывшими депутатами Верховного Совета, вызвала бурные обсуждения в социальной сети «X». Автором публикации является «Astrida», которая уже не раз радовала сообщество «X» статистическими цифрами, графиками и таблицами.

Число бывших депутатов Верховного совета, проголосовавших за восстановление независимости Латвийской Республики, уменьшается – многие из них были уже в годах, когда их избрали, и уже ушли из жизни. Однако, как оказалось, 73 счастливчикам повезло получать особую пенсию.

Эта пенсия растёт с каждым годом – в 2001 году её средний размер составлял 546,38 евро. В 2007 году он составлял уже 1274,89 евро, в 2017 году – 2094,40 евро. В 2025 году – 3464 евро.

Таким образом, за 24 года пенсия выросла более чем в семь раз. Часть общества возмущена тем, что в Латвии пенсии рядовым пенсионерам растут далеко не так стремительно.

Разница здесь в том, что пенсии обычным пенсионерам индексируются (или не индексируются), а специальные пенсии рассчитываются по иному принципу – специальная государственная пенсия назначается в размере 80 процентов от месячной заработной платы депутатов Сейма. Депутаты Сейма стали получать всё более высокие зарплаты, а вместе с ними увеличилось и число специальных пенсионеров.

Специальная государственная пенсия не может выплачиваться одновременно с государственной пенсией по старости, по инвалидности или за выслугу лет.

Право на получение специальной государственной пенсии имеют бывшие депутаты Верховного Совета Латвийской Республики, проголосовавшие «за» Декларацию от 4 мая 1990 года «О восстановлении независимости Латвийской Республики» или Конституционный закон от 21 августа 1991 года «О государственном статусе Латвийской Республики». Поэтому Татьяна Жданок не может получать эту специальную государственную пенсию, что и вызвало обеспокоенность пользователей социальных сетей.

Положены ли такие пенсии или нет, большие они или маленькие — мнения пользователей «X» разделились.

« Интересно, как это сочетается с необходимостью экономить везде, где только можно... какие только козьи копыта не торчат и что только не вылезает», — ужасается Observer.

« Некоторые люди невероятно завидуют тому, что кто-то получает больше, чем они. Эти депутаты этого заслуживают. Благодаря им мы свободны и можем зарабатывать гораздо больше, чем в России или Белоруссии», — пишет Илгайтис Прусис.

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

