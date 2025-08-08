Публикация о специальных пенсиях, получаемых бывшими депутатами Верховного Совета, вызвала бурные обсуждения в социальной сети «X». Автором публикации является «Astrida», которая уже не раз радовала сообщество «X» статистическими цифрами, графиками и таблицами.

Число бывших депутатов Верховного совета, проголосовавших за восстановление независимости Латвийской Республики, уменьшается – многие из них были уже в годах, когда их избрали, и уже ушли из жизни. Однако, как оказалось, 73 счастливчикам повезло получать особую пенсию.

Эта пенсия растёт с каждым годом – в 2001 году её средний размер составлял 546,38 евро. В 2007 году он составлял уже 1274,89 евро, в 2017 году – 2094,40 евро. В 2025 году – 3464 евро.

Таким образом, за 24 года пенсия выросла более чем в семь раз. Часть общества возмущена тем, что в Латвии пенсии рядовым пенсионерам растут далеко не так стремительно.

Разница здесь в том, что пенсии обычным пенсионерам индексируются (или не индексируются), а специальные пенсии рассчитываются по иному принципу – специальная государственная пенсия назначается в размере 80 процентов от месячной заработной платы депутатов Сейма. Депутаты Сейма стали получать всё более высокие зарплаты, а вместе с ними увеличилось и число специальных пенсионеров.

Специальная государственная пенсия не может выплачиваться одновременно с государственной пенсией по старости, по инвалидности или за выслугу лет.

Право на получение специальной государственной пенсии имеют бывшие депутаты Верховного Совета Латвийской Республики, проголосовавшие «за» Декларацию от 4 мая 1990 года «О восстановлении независимости Латвийской Республики» или Конституционный закон от 21 августа 1991 года «О государственном статусе Латвийской Республики». Поэтому Татьяна Жданок не может получать эту специальную государственную пенсию, что и вызвало обеспокоенность пользователей социальных сетей.

Положены ли такие пенсии или нет, большие они или маленькие — мнения пользователей «X» разделились.

« Интересно, как это сочетается с необходимостью экономить везде, где только можно... какие только козьи копыта не торчат и что только не вылезает», — ужасается Observer.

« Некоторые люди невероятно завидуют тому, что кто-то получает больше, чем они. Эти депутаты этого заслуживают. Благодаря им мы свободны и можем зарабатывать гораздо больше, чем в России или Белоруссии», — пишет Илгайтис Прусис.