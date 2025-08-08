Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Вам письмо от СГД! Налоговики опять подготовили вопросы к тем, у кого средств больше, чем официальные доходы (2)

8 августа, 2025

Служба госдоходов (СГД) в этом году продолжит рассылку уведомлений физическим лицам, чьи банковские обороты существенно превышают официально задекларированные доходы. Об этом в эфире Delfi TV сообщила генеральный директор VID Байба Шмите-Роке.

В отличие от прошлогодней кампании, когда письма получили почти 100 тысяч жителей, в этом году рассылка будет более точечной и ограниченной по объёму. По словам Шмите-Роке, конкретные критерии отбора получателей пока не разглашаются, однако внимание будет сосредоточено на приоритетных группах риска.

По информации службы, благодаря аналогичной рассылке в прошлом году, где фигурировали расхождения более чем на 20 тысяч евро между официальными доходами и движением по счетам, удалось дополнительно собрать более 9 миллионов евро в виде налогов. В целом мероприятия по выявлению “теневых доходов” принесли в бюджет около 60 миллионов евро.

СГД не уточняет, какие именно категории граждан будут под прицелом в этом году, однако отмечает, что анализ будет вестись на основе данных банков, деклараций и других источников.

