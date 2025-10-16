Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Симптомы, похожие на грипп: в Латвии резко выросла заболеваемость «болезнью грызунов»

© Lsm.lv 16 октября, 2025 07:24

В этом году в Латвии резко выросло число случаев тяжёлой острой инфекции — лептоспироза, и один пациент уже умер от этой болезни, рассказала в эпидемиолог Центра профилактики и контроля заболеваний Сигита Гейда, рассказывает rus.lsm.lv. 

Основной источник инфекции — моча зараженных животных, содержащая лептоспиры. Главные переносчики болезни — грызуны. Больные мыши и крысы распространяют бактерии в почве или воде. При несоблюдении мер предосторожности заразиться этой инфекцией могут как животные, так и люди. 

С начала года в Латвии зарегистрировано уже 25 случаев лептоспироза — это вшестеро больше, чем в предыдущие годы.

Если говорить о зарегистрированных в этом году случаях заболевания, затронуты несколько регионов: случаи зафиксированы в Риге, пригородах Риги, а также в регионах Земгале и Видземе. Болеют люди самого разного возраста — от 25 до 82 лет, при этом средний возраст заболевших в этом году составляет 63 года. Это означает, что большинство заболевших — люди пожилого возраста. Переносчиками болезни могут быть не только грызуны, но и домашние животные — кошки и собаки. 

«Мы можем заразиться от домашних животных, хотя это происходит относительно редко. Однако наши домашние животные тоже могут инфицироваться — от мочи грызунов, содержащей бактерию лептоспиру. Таким образом, человек может заразиться и от собственного домашнего животного, например, если ухаживает за больным питомцем: кормит его, убирает место, где он живёт, или очищает поверхности, загрязнённые мочой. Заражение может произойти через мелкие ранки на коже, если при уходе за животным не используются средства индивидуальной защиты, такие как перчатки». 

Чтобы не заразиться  лептоспирозом, нужно соблюдать меры безопасности: тщательно мыть руки с мылом и водой, использовать перчатки и специальную одежду при уборке. Однако самое главное — контролировать популяцию грызунов и не допускать их присутствия в жилых и хозяйственных помещениях, поскольку именно грызуны являются основными переносчиками инфекции.

Если появляются симптомы, характерные для лептоспироза, и был контакт с потенциально загрязнённой средой, животными или местами их обитания — следует немедленно обратиться к врачу. 

«Для лептоспироза характерен довольно длительный инкубационный период — от двух до 20 дней, что затрудняет быстрое установление диагноза. Лептоспироз — достаточно тяжёлое инфекционное заболевание, которое начинается с симптомов, похожих на гриппозные: головная боль, повышенная температура тела, слабость, возможна рвота и боли в животе. Для лептоспироза также характерно то, что спустя некоторое время может довольно быстро появиться желтуха. Также типичны боли в мышцах, особенно в ногах. Чаще всего пациенты попадают в стационар уже с выраженной интоксикацией, что свидетельствует о тяжёлом течении болезни». 

Распознать курземский диалект? Задания второклассникам приводят в отчаяние

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Легионеллы наступают: новая вспышка опасной инфекции в Латвии

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

«Война не прекратится, если россияне не почувствуют её на себе»: Пуданc

Главный вопрос, который сегодня обсуждается во всём мире в связи с Украиной, — это возможные удары ракетами Tomahawk по глубине территории России. «Война не прекратится, если сама Россия этого не захочет, если её граждане не почувствуют на себе этот войну — вот в чём преимущество использования этих ракет», — сказал генерал-майор, командующий Национальными вооружёнными силами Латвии Каспарс Пуданc в программе TV24 “Nedēļa. Post Scriptum”.

«Не говорите маме, что она умирает»: Латвия единственная страна Европы без хосписного стационара

У соучредителя и одного из руководителей «Hospiss LV» Илзе Зосуле сердце горит за то, чтобы в Латвии смерть перестала быть табу: темой, опутанной страхом и незнанием. Её цель сделать так, чтобы уход из жизни стал не мучительным, а мирным и достойным, пишет jauns.lv. 

Депутату Рижской думы угрожают 700 000 колонистов. Она обратилась к Европе

В соцсети X (Twitter) депутат Рижской думы Лиана Ланга  призвала латвийских европарламентариев «объяснить Брюсселю, что во времена советской оккупации в Латвию уже прибыли 700 000 гражданских колонистов, которые продолжают представлять угрозу»

«Не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят»: Светлана Чулкова

«У меня не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят. Бюджет составляет 17 миллиардов, ну соберитесь, выделите несколько тысяч этим детям. Но нет, в школах приходится проводить благотворительные акции, чтобы собрать нужную сумму», - с депутатом Сейма, главой парламентской фракции «Стабильности!» Светланой Чулковой мы поговорили о том, на какие шиши будем жить в следующем году, о гендерных страстях вокруг Стамбульской конвенции, о лицемерии оппозиции в Сейме, и, конечно, о приключениях в Эстонии.

Шахматный гроссмейстер Даниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет

Американский гроссмейстер и видеоблогер Дэниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет. Причину смерти не называют. Чемпион мира в 12 лет и любимец публики, он был широко известен как популяризатор шахмат, страсть к которым сформировала его жизнь.

