Симптомы, похожие на грипп: в Латвии резко выросла заболеваемость «болезнью грызунов»

Основной источник инфекции — моча зараженных животных, содержащая лептоспиры. Главные переносчики болезни — грызуны. Больные мыши и крысы распространяют бактерии в почве или воде. При несоблюдении мер предосторожности заразиться этой инфекцией могут как животные, так и люди.

С начала года в Латвии зарегистрировано уже 25 случаев лептоспироза — это вшестеро больше, чем в предыдущие годы.

Если говорить о зарегистрированных в этом году случаях заболевания, затронуты несколько регионов: случаи зафиксированы в Риге, пригородах Риги, а также в регионах Земгале и Видземе. Болеют люди самого разного возраста — от 25 до 82 лет, при этом средний возраст заболевших в этом году составляет 63 года. Это означает, что большинство заболевших — люди пожилого возраста. Переносчиками болезни могут быть не только грызуны, но и домашние животные — кошки и собаки.

«Мы можем заразиться от домашних животных, хотя это происходит относительно редко. Однако наши домашние животные тоже могут инфицироваться — от мочи грызунов, содержащей бактерию лептоспиру. Таким образом, человек может заразиться и от собственного домашнего животного, например, если ухаживает за больным питомцем: кормит его, убирает место, где он живёт, или очищает поверхности, загрязнённые мочой. Заражение может произойти через мелкие ранки на коже, если при уходе за животным не используются средства индивидуальной защиты, такие как перчатки».

Чтобы не заразиться лептоспирозом, нужно соблюдать меры безопасности: тщательно мыть руки с мылом и водой, использовать перчатки и специальную одежду при уборке. Однако самое главное — контролировать популяцию грызунов и не допускать их присутствия в жилых и хозяйственных помещениях, поскольку именно грызуны являются основными переносчиками инфекции.

Если появляются симптомы, характерные для лептоспироза, и был контакт с потенциально загрязнённой средой, животными или местами их обитания — следует немедленно обратиться к врачу.

«Для лептоспироза характерен довольно длительный инкубационный период — от двух до 20 дней, что затрудняет быстрое установление диагноза. Лептоспироз — достаточно тяжёлое инфекционное заболевание, которое начинается с симптомов, похожих на гриппозные: головная боль, повышенная температура тела, слабость, возможна рвота и боли в животе. Для лептоспироза также характерно то, что спустя некоторое время может довольно быстро появиться желтуха. Также типичны боли в мышцах, особенно в ногах. Чаще всего пациенты попадают в стационар уже с выраженной интоксикацией, что свидетельствует о тяжёлом течении болезни».