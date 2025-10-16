Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
А вы помните, что обещал Народный фронт насчёт родного языка? А то тут некоторые забыли (4)

Редакция PRESS 16 октября, 2025 08:03

Тут "Неаткарига" написала текст о визите парламентской делегации в 75-ю рижскую школу на предмет изучения процесса перевода образования полностью на латышский язык. Ну написала и написала, но одно предложение вызвало живые воспоминания. Вот оно: 

"Было бы преувеличением сказать, что в школах ничего не изменилось, но изменения были гораздо меньше, чем следовало бы, учитывая лозунги Народного фронта о том, что в латвийских школах все же следует преподавать латышский язык..."

Тут уж, выражаясь словами классика, и не захочешь, но

Нехотя вспомнишь и время былое,
Вспомнишь и лица, давно позабытые.

Вспомнишь обильные страстные речи...

Кто-то помнит лозунг Народного фронта "в латвийских школах все же следует преподавать латышский язык"? Нет? Правильно. Такого лозунга не было - и не могло быть, потому что латышский язык в латвийских русских школах в советское время преподавался с 1-го класса. О качестве этого преподавания можно спорить (как и о качестве нынешнего - чему, собственно, и посвящена статья), но факт остается фактом.  

Зато многие, наверняка, помнят настоящий лозунг Народного фронта Латвии. Вот этот: 

Да-да, всестороннее образование на своём родном языке. Мы помним. В отличие от некоторых. 

Комментарии (4)
«Не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят»: Светлана Чулкова (4)

Важно 19:04

Важно 4 комментариев

«У меня не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят. Бюджет составляет 17 миллиардов, ну соберитесь, выделите несколько тысяч этим детям. Но нет, в школах приходится проводить благотворительные акции, чтобы собрать нужную сумму», - с депутатом Сейма, главой парламентской фракции «Стабильности!» Светланой Чулковой мы поговорили о том, на какие шиши будем жить в следующем году, о гендерных страстях вокруг Стамбульской конвенции, о лицемерии оппозиции в Сейме, и, конечно, о приключениях в Эстонии.

«У меня не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят. Бюджет составляет 17 миллиардов, ну соберитесь, выделите несколько тысяч этим детям. Но нет, в школах приходится проводить благотворительные акции, чтобы собрать нужную сумму», - с депутатом Сейма, главой парламентской фракции «Стабильности!» Светланой Чулковой мы поговорили о том, на какие шиши будем жить в следующем году, о гендерных страстях вокруг Стамбульской конвенции, о лицемерии оппозиции в Сейме, и, конечно, о приключениях в Эстонии.

Шахматный гроссмейстер Даниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет (4)

Спорт 18:52

Спорт 4 комментариев

Американский гроссмейстер и видеоблогер Дэниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет. Причину смерти не называют. Чемпион мира в 12 лет и любимец публики, он был широко известен как популяризатор шахмат, страсть к которым сформировала его жизнь.

Американский гроссмейстер и видеоблогер Дэниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет. Причину смерти не называют. Чемпион мира в 12 лет и любимец публики, он был широко известен как популяризатор шахмат, страсть к которым сформировала его жизнь.

Водительские права в смартфоне и новые правила для водителей: ЕС утвердил реформу сегодня (4)

Важно 18:49

Важно 4 комментариев

21 октября 2025 года Совет Европейского Союза официально утвердил реформу директивы о водительских удостоверениях, согласованную ранее с Европарламентом. Это решение завершает многолетние переговоры о модернизации правил вождения в Европе.

21 октября 2025 года Совет Европейского Союза официально утвердил реформу директивы о водительских удостоверениях, согласованную ранее с Европарламентом. Это решение завершает многолетние переговоры о модернизации правил вождения в Европе.

Обнаружен обгоревший труп мужчины. Полиция просит опознать его по вещам (4)

Важно 18:34

Важно 4 комментариев

12 октября в Государственную полицию поступила информация о том, что в Лиепае, на бульваре Атмодас, загорелся садовый домик, в котором были обнаружены останки неустановленного мужчины.

12 октября в Государственную полицию поступила информация о том, что в Лиепае, на бульваре Атмодас, загорелся садовый домик, в котором были обнаружены останки неустановленного мужчины.

Симптомы указывали на инсульт! Внуки спасли жизнь бабушке (4)

ЧП и криминал 18:31

ЧП и криминал 4 комментариев

Такие случаи редки, но они происходят. Даже самые маленькие члены семьи могут спасти чью-то жизнь. 

Такие случаи редки, но они происходят. Даже самые маленькие члены семьи могут спасти чью-то жизнь. 

Ужин с монархами: Латвию посетят король и королева Дании (4)

Новости Латвии 18:29

Новости Латвии 4 комментариев

Король Дании Фредерик X и королева Мария посетят Латвию с государственным визитом 28 и 29 октября, сообщил агентству ЛЕТА советник президента Латвии Мартиньш Дрегерис.

Король Дании Фредерик X и королева Мария посетят Латвию с государственным визитом 28 и 29 октября, сообщил агентству ЛЕТА советник президента Латвии Мартиньш Дрегерис.

Мальчик сам не рассказывал: почему многолетнее насилие над ребёнком никто не заметил (4)

Новости Латвии 18:26

Новости Латвии 4 комментариев

Тринадцатилетний мальчик из Лиепаи годами терпел побои от матери и отчима. Когда ребёнок наконец сбежал из дома, оказалось, что о происходящем не знали ни школа, ни соцслужба, ни соседи.

Тринадцатилетний мальчик из Лиепаи годами терпел побои от матери и отчима. Когда ребёнок наконец сбежал из дома, оказалось, что о происходящем не знали ни школа, ни соцслужба, ни соседи.

