"Было бы преувеличением сказать, что в школах ничего не изменилось, но изменения были гораздо меньше, чем следовало бы, учитывая лозунги Народного фронта о том, что в латвийских школах все же следует преподавать латышский язык..."

Тут уж, выражаясь словами классика, и не захочешь, но

Нехотя вспомнишь и время былое,

Вспомнишь и лица, давно позабытые.

Вспомнишь обильные страстные речи...

Кто-то помнит лозунг Народного фронта "в латвийских школах все же следует преподавать латышский язык"? Нет? Правильно. Такого лозунга не было - и не могло быть, потому что латышский язык в латвийских русских школах в советское время преподавался с 1-го класса. О качестве этого преподавания можно спорить (как и о качестве нынешнего - чему, собственно, и посвящена статья), но факт остается фактом.

Зато многие, наверняка, помнят настоящий лозунг Народного фронта Латвии. Вот этот:

Да-да, всестороннее образование на своём родном языке. Мы помним. В отличие от некоторых.