Как стало известно изданию, в начале сентября этого года AS "Delfi" получил от SIA “Ekis & Co-Positioning and Consulting” предупреждение о намерении подать в суд заявление о начале процесса неплатёжеспособности AS "Delfi", поскольку задолженность компании якобы приближается к 1 миллиону евро.

Ранее внимание общества было обращено на то, что в годовом отчёте AS "Delfi" за 2024 год не отражена задолженность перед SIA “Ekis & Co-Positioning and Consulting” в размере 117 тысяч евро. За 2025 год долг AS "Delfi" перед SIA “Ekis & Co-Positioning and Consulting” составляет 954 203,82 евро.

Процесс неплатёжеспособности юридического лица суд обязан рассмотреть в течение 15 дней с момента его инициирования. Суд объявляет процесс неплатёжеспособности должника, если устанавливает наличие указанных в заявлении признаков неплатёжеспособности, а также принимает решение о назначении администратора. Кандидат на должность администратора выбирается по принципу случайного отбора.