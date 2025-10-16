Суд назначил Хроменкову наказание — один год лишения свободы, после чего он будет выслан из Латвии. Решение ещё может быть обжаловано и пока не вступило в силу.

По данным издания, блогеру вменяется, что с 13 июля по 4 октября 2024 года он через профиль hromen71 в TikTok опубликовал четыре ролика на русском языке, в которых позитивно высказывался о действиях российских вооружённых сил в Украине и угрожал местным жителям возмездием.

Так, 13 июля он записал видео, где показывал георгиевскую ленту и российский флаг, заявив, что вынужден скрывать символику из-за латвийских законов, и при этом выражал поддержку российскому вторжению. 30 августа он разместил видео с угрозами, утверждая, что «придут серьёзные ребята — “Ахмат”, “Вагнер”».

В одном из видео он говорил: «В одной нейтральной стране тоже притесняли русских и запрещали язык… Теперь там всё изменилось. И сюда придут. Нас, русских, за которых вы сейчас смотрите, отомстят. Будете бегать и прятаться, а потом плакать на камеру, что не хотели этого».

27 сентября он опубликовал ещё один ролик, где, используя провокационные формулировки, заявлял: «Вы действительно хотите уничтожить Латвию как государство? Будет резня. Россия изменила Военную доктрину, теперь можно ударить и не по ядерной стране. Вы готовы умереть, чтобы вас стерли с лица земли? Думаю, пока тут есть русские и граждане РФ, удар не нанесут».

На вопрос судьи Илоны Рудзите, признаёт ли он вину, Хроменков по-латышски ответил отказом. В ходе следствия он утверждал, что его слова были эмоциональной реакцией на публичные оскорбления в адрес русскоязычных, которых называли нелояльными.

По его словам, он хотел «показать, к чему приводит национализм», а фразы о «серьёзных ребятах» называл предупреждением, а не восхвалением.

Хроменков раньше не привлекался к уголовной ответственности. Он — гражданин России, проживает в Латвии по виду на жительство, срок которого заканчивается в середине следующего года.

Прокурор Улдис Курсинскис отметил, что несмотря на предупреждения Службы госбезопасности, блогер продолжал публикации, поэтому заслуживает наказания и высылки. В последнем слове Хроменков заявил, что считает себя жителем свободной Латвии и допускает, что его высказывания могли звучать резко, но он не видит в них состава преступления.

Суд признал его виновным и постановил: год тюрьмы, затем депортация и запрет на въезд в Латвию сроком на четыре года.