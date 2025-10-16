Он проанализировал первые данные исследования «Векторы сплоченности общества», проведенного Латвийским университетом с ноября 2024 года по февраль 2025 года, в котором респонденты отвечали на вопросы в том числе об интеграции в латвийское общество.

Как (не) добиться изменения поведения?

Хорошо, предположим, что политики националистов и консерваторов после 2022 года по отношению к русскоязычной общине не были частично основаны на эмоциях, желании отомстить и наказать, а на искреннем желании добиться изменения поведения, чтобы геополитическая ориентация русскоязычных изменилась в западном направлении, чтобы русскоязычные начали больше потреблять СМИ на латышском. Существуют различные научно обоснованные теории, как добиться изменения поведения у людей или групп общества, если нужно изменить глубоко укоренившиеся взгляды и привычки. Латвия не следует ни одной из них.

Представьте: государство запрещает тебе смотреть твой любимый телеканал. Тебе говорят: всё, во что ты веришь, полная чушь. К этому добавляются различные ядовитые комментарии, что ты сам или твои родители и бабушки-дедушки предатели, сектанты, красные вши. Твои соседи перестают с тобой разговаривать. Некоторые политики пытаются добиться, чтобы и вне дома ты не мог говорить на своем языке.

Будет ли ваша первая реакция: «Да, у них же историческая правда и моральное превосходство! Ах, я, дурак, десятилетиями жил во лжи и заблуждениях! Теперь наконец-то уступлю перед этой агрессивной риторикой и соглашусь со всем, что они говорят». Или ваша реакция будет другой?

Возможно, русскоязычные не меняют свое отношение в направлении Латвии и Запада из-за подхода дубинки, который националисты и консерваторы ввели после 2022 года, вызывая обоснованную обратную реакцию? В предыдущие десять лет националисты блокировали инициативы использовать морковку по отношению к этой общине. А теперь любого, кто утверждает, что подход дубинки национал-консерваторов не работает, или заговорит о какой-то морковке, они клеймят как прокремлевского предателя.

Подход дубинки — запреты, угрозы, наказания, осуждающая риторика — слабый подход. Неэффективный подход. Исследования показывают, что люди хотят сохранять свою автономию, свободу и выбор. Когда внешний стимул воспринимается как угроза, возникает психологическая обратная реакция, и это часто приводит к противоположному результату. Дубинка часто мотивирует людей делать прямо противоположное тому, что приказано. Даже современные исследования по борьбе с преступностью заключают, что подход дубинки неэффективен, если не включает положительные стимулы (морковку) и не учитывает мотивацию и взгляды людей.

Эффект политики дубинки: почти две трети русскоязычных в опросе 2023 года указали, что отношение латышей к русскоязычным ухудшилось с момента вторжения России в Украину. Примерно две трети русскоязычных в 2025 году боятся публично высказываться о происходящем в Латвии и различных политических вопросах. Нет данных, указывающих, что русскоязычные начали больше говорить по-латышски или больше потреблять СМИ на латышском. Возможно, русскоязычные не меняют свое отношение в направлении Латвии и Запада из-за подхода дубинки?

Как добиться изменения поведения

Я поддерживаю закрытие кремлевских СМИ в Латвии. Я поддерживаю реформу языка в школах меньшинств. Я поддерживаю снос памятника Победы. Я согласен, что русскоязычные должны говорить по-латышски. Однако всё это делается запоздало и поспешно. За пару лет Латвия пытается решить проблемы, запущенные и нерешенные десятилетиями. Вместо решения этих проблем оба конца латвийского политического спектра использовали этнолингвистический разрыв для получения голосов на выборах и блокировали решение этих проблем. Например, в опросе 2016 года в Латгалии целых 57% респондентов согласились с утверждением: «Вместо решения важных проблем (например, социальных и экономических) политики предпочитают противопоставлять латышей и русских». Если общество будет сплоченным, у пары партий исчезнет причина, по которой они вообще существуют.

Поскольку этот вопрос был политическим горячим картофелем, в Латвии мало публичных высококачественных исследований о русскоязычной общине. Мы также не учились на международных исследованиях. То, как сплотить разделенное общество, — это широко изученный вопрос, например, в Северной Ирландии, где католики с протестантами 30 лет боролись за то, оставаться в Великобритании или присоединиться к Ирландии. Кратко очерчу некоторые рекомендации, основанные на доказательствах.

Исследования по Северной Ирландии подтверждают, что общество нельзя сплотить только подходом дубинки: запретами или упреками. Политика дубинки не меняет отношение, а рискует углубить взаимное недоверие. Более того, вместе с враждебной политической риторикой она укрепляет ощущение критикуемой группы, что они маргинальны и нелегитимны, что в свою очередь способствует отчуждению. Упрощая — дубинки без морковки не работали в других местах и, скорее всего, не сработают и в Латвии.

Более эффективными оказались подходы в Северной Ирландии, направленные на снижение социально-экономического неравенства. Латгалия — один из самых бедных регионов во всем ЕС. Если экономика в Латгалии расцветет и зацветет, это гораздо лучше выбьет почву из-под ног кремлевской пропаганды, чем символический снос даже 500 памятников СССР. Нынешняя коалиция Сейма наконец-то начала серьезнее обращать внимание на экономические проблемы в Латгалии.

Объединение разобщённого общества — ещё один ключевой элемент, выпавший из символической интеграционной политики Латвии последнего десятилетия. А именно, обе общины должны быть смешаны, чтобы у латыша не было ни одного русскоязычного друга, и наоборот. Отсутствие друзей из другой группы — благодатная почва для стереотипов и предрассудков. Более того, латыши рядом — именно это мотивирует людей учить язык, а не наказания и угрозы. Единство рождается не из наказаний, а из чувства принадлежности.

Образование только на латышском в школах меньшинств — первый шаг. Постепенное слияние школ меньшинств с латышскими школами, чтобы все учились в смешанной среде, — еще один урок из Северной Ирландии. А именно, полностью прекратить сегрегированную систему образования, созданную СССР. До этого Латвии еще очень далеко. Против такой реформы выступят почти все. Более того, в школах меньшинств нужно решить гораздо более простые проблемы. 30% детей в проверенных IKVD школах меньшинств в прошлом учебном году имели трудности с общением на латышском — 25% могли говорить частично, 5% не могли вовсе. Более того, даже опыт латышских учителей подтверждает, что новая система неупорядочена.

Это всего лишь некоторые из потенциальных решений. Группа экспертов по политике сплоченности общества в 2016 году выступила с широким спектром рекомендаций, но все они были проигнорированы. Эти вопросы — почти неразрешимый узел: политически заряженный, эмоциональный, и за попытки его развязать ни одна партия не получит дополнительных голосов на выборах.

Если эта статья привлечет внимание соцсетей, националисты на платформе X, охваченной ненавистью, выдернут удобные для себя цитаты из этой статьи и «отменят» меня.

В то же время местные проблемные СМИ на русском переведут удобные для себя цитаты и скажут, что эксперт соглашается с их посылом: латыши угнетают русских. С такими черно-белыми упрощениями обсуждения этих вопросов в Латвии обычно и заканчиваются", - завершил свой текст доктор политических наук Мартиньш Хиршс.