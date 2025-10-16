Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Я устала от тёмного»: СМИ сообщают о новом романе Седоковой — с влиятельным чиновником

16 октября, 2025 21:00

Журналисты засняли нежные объятия Анны Седоковой с новым мужчиной. Предполагаемым избранником звезды называют бывшего директора Фонда по развитию спорта и спортивного туризма «Ладога Трофи Рейд» Андрея Гавриленко.

42-летняя Седокова уже давно интригует публику намеками на новый роман. Артистка часто делится кадрами роскошных букетов цветов, которые ей дарит таинственный поклонник.

А недавно журналисты засняли певицу в объятиях влиятельного бизнесмена Андрея Гавриленко. Исполнительница хита «Шантарам» не комментирует изменения в личной жизни, но не прочь подразнить фанатов контентом.

Сегодня Анна опубликовала шуточный ролик, в котором показала реакцию на снимки избранника. «Да нормально я реагирую на его фотки. Нормально», — заверила звезда и тут же принялась облизывать экран телефона. Певица предусмотрительно подписала пост. «Все события вымышлены, все совпадения нереальны», — заявила она.

После смерти Яниса Тиммы и последовавшего за этим скандала звезда ограничила количество комментариев под своими публикациями. Теперь написать Седоковой могут только друзья и родственники, а они не позволят негативных комментариев. Вот и под этим постом можно увидеть только смеющиеся смайлы одной из подруг певицы.

Нежелание певицы сталкиваться с хейтом вполне объяснимо. В последние месяцы Седокова оказалась под прицелом критики. Отец Яниса открыто обвиняет бывшую невестку в доведении сына до самоубийства. Он часто оскорбляет ее в соцсетях, тяжело переживая утрату близкого человека. Не менее резко об Анне высказывается и мать Тиммы.

«Это трагедия, у истоков которой — одна ошибка, один роковой выбор. Пять лет рядом с человеком, который заставил моего сына поверить в свою любовь, огромную и безбрежную, как океан, а сам носил маску. Этому человеку были чужды истинные чувства морали. Те отношения разрушили не только его мечты и карьеру. Они разрушили его как личность», — писала Аусма.

Многих смущает вызывающее поведение, ее вульгарные наряды Анны. Однако исполнительница признается: именно раскрепощение помогает ей справиться с личным горем.

Певица даже сменила цвет волос, решив оставить весь груз прошлого позади и начать новую страницу. «Я проснулась и поняла, что устала от темного. Устала быть тяжелой. С этого момента только счастливые песни. Счастливые люди и счастливая я», — говорила звезда.

Напомним, что Янис и Анна прожили вместе пять лет. Их отношения начались со скандала: общественность узнала, что баскетболист оставил жену и ребенка ради певицы. Однако счастья в паре так и не случилось. Конфликты вспыхивали так часто, что публика перестала воспринимать их всерьез. Поэтому все были потрясены, когда накануне дня рождения Анны Тимма покончил с собой.

ФОТО скриншот видео из соцсетей

СМИ: Подготовка встречи Трампа и Путина приостановлена

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Польша предупредила Путина о риске ареста при полете над ней

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Распознать курземский диалект? Задания второклассникам приводят в отчаяние

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Легионеллы наступают: новая вспышка опасной инфекции в Латвии

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 "Dienas personība ar Veltu Puriņu" рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

«Война не прекратится, если россияне не почувствуют её на себе»: Пуданc

Главный вопрос, который сегодня обсуждается во всём мире в связи с Украиной, — это возможные удары ракетами Tomahawk по глубине территории России. «Война не прекратится, если сама Россия этого не захочет, если её граждане не почувствуют на себе этот войну — вот в чём преимущество использования этих ракет», — сказал генерал-майор, командующий Национальными вооружёнными силами Латвии Каспарс Пуданc в программе TV24 “Nedēļa. Post Scriptum”.

Главный вопрос, который сегодня обсуждается во всём мире в связи с Украиной, — это возможные удары ракетами Tomahawk по глубине территории России. «Война не прекратится, если сама Россия этого не захочет, если её граждане не почувствуют на себе этот войну — вот в чём преимущество использования этих ракет», — сказал генерал-майор, командующий Национальными вооружёнными силами Латвии Каспарс Пуданc в программе TV24 "Nedēļa. Post Scriptum".

«Не говорите маме, что она умирает»: Латвия единственная страна Европы без хосписного стационара

У соучредителя и одного из руководителей «Hospiss LV» Илзе Зосуле сердце горит за то, чтобы в Латвии смерть перестала быть табу: темой, опутанной страхом и незнанием. Её цель сделать так, чтобы уход из жизни стал не мучительным, а мирным и достойным, пишет jauns.lv. 

У соучредителя и одного из руководителей «Hospiss LV» Илзе Зосуле сердце горит за то, чтобы в Латвии смерть перестала быть табу: темой, опутанной страхом и незнанием. Её цель сделать так, чтобы уход из жизни стал не мучительным, а мирным и достойным, пишет jauns.lv. 

Депутату Рижской думы угрожают 700 000 колонистов. Она обратилась к Европе

В соцсети X (Twitter) депутат Рижской думы Лиана Ланга  призвала латвийских европарламентариев «объяснить Брюсселю, что во времена советской оккупации в Латвию уже прибыли 700 000 гражданских колонистов, которые продолжают представлять угрозу»

В соцсети X (Twitter) депутат Рижской думы Лиана Ланга  призвала латвийских европарламентариев «объяснить Брюсселю, что во времена советской оккупации в Латвию уже прибыли 700 000 гражданских колонистов, которые продолжают представлять угрозу»

