«Я устала от тёмного»: СМИ сообщают о новом романе Седоковой — с влиятельным чиновником

42-летняя Седокова уже давно интригует публику намеками на новый роман. Артистка часто делится кадрами роскошных букетов цветов, которые ей дарит таинственный поклонник.

А недавно журналисты засняли певицу в объятиях влиятельного бизнесмена Андрея Гавриленко. Исполнительница хита «Шантарам» не комментирует изменения в личной жизни, но не прочь подразнить фанатов контентом.

Сегодня Анна опубликовала шуточный ролик, в котором показала реакцию на снимки избранника. «Да нормально я реагирую на его фотки. Нормально», — заверила звезда и тут же принялась облизывать экран телефона. Певица предусмотрительно подписала пост. «Все события вымышлены, все совпадения нереальны», — заявила она.

После смерти Яниса Тиммы и последовавшего за этим скандала звезда ограничила количество комментариев под своими публикациями. Теперь написать Седоковой могут только друзья и родственники, а они не позволят негативных комментариев. Вот и под этим постом можно увидеть только смеющиеся смайлы одной из подруг певицы.

Нежелание певицы сталкиваться с хейтом вполне объяснимо. В последние месяцы Седокова оказалась под прицелом критики. Отец Яниса открыто обвиняет бывшую невестку в доведении сына до самоубийства. Он часто оскорбляет ее в соцсетях, тяжело переживая утрату близкого человека. Не менее резко об Анне высказывается и мать Тиммы.

«Это трагедия, у истоков которой — одна ошибка, один роковой выбор. Пять лет рядом с человеком, который заставил моего сына поверить в свою любовь, огромную и безбрежную, как океан, а сам носил маску. Этому человеку были чужды истинные чувства морали. Те отношения разрушили не только его мечты и карьеру. Они разрушили его как личность», — писала Аусма.

Многих смущает вызывающее поведение, ее вульгарные наряды Анны. Однако исполнительница признается: именно раскрепощение помогает ей справиться с личным горем.

Певица даже сменила цвет волос, решив оставить весь груз прошлого позади и начать новую страницу. «Я проснулась и поняла, что устала от темного. Устала быть тяжелой. С этого момента только счастливые песни. Счастливые люди и счастливая я», — говорила звезда.

Напомним, что Янис и Анна прожили вместе пять лет. Их отношения начались со скандала: общественность узнала, что баскетболист оставил жену и ребенка ради певицы. Однако счастья в паре так и не случилось. Конфликты вспыхивали так часто, что публика перестала воспринимать их всерьез. Поэтому все были потрясены, когда накануне дня рождения Анны Тимма покончил с собой.

