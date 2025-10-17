По его информации, обязанность возместить моральный ущерб не является исключительно личной и не прекращается со смертью виновного.

Как сообщил в четверг Верховный суд Литвии, в гражданском деле родственники жертв 13 января потребовали от бывшего лидера СССР Михаила Горбачева возмещения морального вреда за то, что он, будучи командующим советскими вооруженными силами, не принял мер по предотвращению совершения военных преступлений против безоружных людей.

После смерти Горбачева во время судебного разбирательства истцы требуют переложить обязанность по возмещению морального вреда на его наследников.

Суды первой и апелляционной инстанций прекратили производство по делу, постановив, что обязанность по возмещению морального вреда неразрывно связана с личностью причинителя вреда и не является наследственной, поэтому переход процессуальных прав и обязанностей по делу невозможен.

Рассмотрев кассационную жалобу, расширенный состав судей Отдела по гражданским делам Верховного суда Латвии разъяснил, что обязанность по возмещению ущерба нельзя считать неразрывно связанной с лицом, поскольку она может быть исполнена и после смерти должника — денежную компенсацию ущерба могут выплатить наследники должника.

По мнению Коллегии, тот факт, что дело должно рассматриваться на условиях ответственности Горбачева (вина, причинно-следственная связь противоправных действий и ущерба), никоим образом не подтверждает, что такая обязанность по возмещению ущерба связана исключительно с личностью должника.

Обязанность по возмещению ущерба является имущественным обязательством, возможность наследования которого предусмотрена Гражданским кодексом, поэтому коллегия пришла к выводу о возможности передачи по делу процессуальных прав и обязанностей ответчика.

Кассационный суд отменил принятые по делу судебные решения и передал вопрос о принятии на себя ответчиком процессуальных прав и обязанностей по делу на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

В своем постановлении Кассационный суд сформулировал правило правового толкования, имеющее значение и для других гражданских дел, в которых иски о возмещении ущерба предъявляются после смерти виновника.

Расширенный состав судей также разъяснил обязанности суда по определению содержания иностранного права, подлежащего применению в деле, и правовые последствия, возникающие в случае невозможности определения такого содержания иностранного права в деле.

Настоящее решение Верховного суда является окончательным и обжалованию не подлежит.

У Горбачева были дочь и две внучки.

BNS писало, что родственники четырех погибших - Видас Мацюлявичюс, Альгимантас Пятрас Каволюкас, Виргиниюс Друскис и Аполинарас Юозас Повилайтис - в прошлом году подали гражданский иск против Горбачева в Вильнюсский окружной суд.

В ночь на 13 января 1991 года при штурме советскими воинскими частями Вильнюсской телебашни и здания Гостелерадио погибло 14 человек.

Прокуратура, расследующая дело 13 января, отказалась проверять ответственность Горбачева за события 13 января и допрашивать его.

В 2017 году Вильнюсский окружной суд, рассматривавший дело 13 января, направил Горбачеву повестку для допроса по делу в качестве специального свидетеля, однако Россия отказалась ее вручить.

По делу 13 января 67 бывших советских солдат и офицеров были осуждены за преступления против человечности и военные преступления. Среди них — ныне покойный бывший министр обороны СССР Дмитрий Язов.

Большинство обвиняемых по этому делу были осуждены заочно, поскольку Россия и Беларусь отказались их выдавать.