Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 21. Октября Завтра: Severins, Urzula
Доступность

Дочь и внучки Горбачева ответят? Решение литовского суда по событиям 13 января 1991 года (2)

© LETA 17 октября, 2025 08:27

Мир 2 комментариев

Лица, признанные потерпевшими по делу о событиях 13 января 19991 года в Вильнюсе, могут требовать возмещения ущерба даже после смерти виновного, заявил в четверг Верховный суд Литвы (ВСЛ).

По его информации, обязанность возместить моральный ущерб не является исключительно личной и не прекращается со смертью виновного.

Как сообщил в четверг Верховный суд Литвии, в гражданском деле родственники жертв 13 января потребовали от бывшего лидера СССР Михаила Горбачева возмещения морального вреда за то, что он, будучи командующим советскими вооруженными силами, не принял мер по предотвращению совершения военных преступлений против безоружных людей.

После смерти Горбачева во время судебного разбирательства истцы требуют переложить обязанность по возмещению морального вреда на его наследников.

Суды первой и апелляционной инстанций прекратили производство по делу, постановив, что обязанность по возмещению морального вреда неразрывно связана с личностью причинителя вреда и не является наследственной, поэтому переход процессуальных прав и обязанностей по делу невозможен.

Рассмотрев кассационную жалобу, расширенный состав судей Отдела по гражданским делам Верховного суда Латвии разъяснил, что обязанность по возмещению ущерба нельзя считать неразрывно связанной с лицом, поскольку она может быть исполнена и после смерти должника — денежную компенсацию ущерба могут выплатить наследники должника.

По мнению Коллегии, тот факт, что дело должно рассматриваться на условиях ответственности Горбачева (вина, причинно-следственная связь противоправных действий и ущерба), никоим образом не подтверждает, что такая обязанность по возмещению ущерба связана исключительно с личностью должника.

Обязанность по возмещению ущерба является имущественным обязательством, возможность наследования которого предусмотрена Гражданским кодексом, поэтому коллегия пришла к выводу о возможности передачи по делу процессуальных прав и обязанностей ответчика.

Кассационный суд отменил принятые по делу судебные решения и передал вопрос о принятии на себя ответчиком процессуальных прав и обязанностей по делу на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

В своем постановлении Кассационный суд сформулировал правило правового толкования, имеющее значение и для других гражданских дел, в которых иски о возмещении ущерба предъявляются после смерти виновника.

Расширенный состав судей также разъяснил обязанности суда по определению содержания иностранного права, подлежащего применению в деле, и правовые последствия, возникающие в случае невозможности определения такого содержания иностранного права в деле.

Настоящее решение Верховного суда является окончательным и обжалованию не подлежит.

У Горбачева были дочь и две внучки.

BNS писало, что родственники четырех погибших - Видас Мацюлявичюс, Альгимантас Пятрас Каволюкас, Виргиниюс Друскис и Аполинарас Юозас Повилайтис - в прошлом году подали гражданский иск против Горбачева в Вильнюсский окружной суд. 

В ночь на 13 января 1991 года при штурме советскими воинскими частями Вильнюсской телебашни и здания Гостелерадио погибло 14 человек.

Прокуратура, расследующая дело 13 января, отказалась проверять ответственность Горбачева за события 13 января и допрашивать его.

В 2017 году Вильнюсский окружной суд, рассматривавший дело 13 января, направил Горбачеву повестку для допроса по делу в качестве специального свидетеля, однако Россия отказалась ее вручить.

По делу 13 января 67 бывших советских солдат и офицеров были осуждены за преступления против человечности и военные преступления. Среди них — ныне покойный бывший министр обороны СССР Дмитрий Язов.

Большинство обвиняемых по этому делу были осуждены заочно, поскольку Россия и Беларусь отказались их выдавать. 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (2)
Комментарии (2)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 19:50 21.10.2025
ЕС утвердил реформу водительских прав
Bitnews.lv 1 час назад
Онкология связана с ожирением
Sfera.lv 2 часа назад
Число получателей родительского пособия сократилось, но выплаты выросли
Bitnews.lv 2 часа назад
Рига: бездомных сосчитают ночью
Sfera.lv 2 часа назад
В Риге готовят проект нового футбольного стадиона
Bitnews.lv 2 часа назад
Нидерланды: не доверяйте ИИ
Sfera.lv 4 часа назад
Латвия: ответвление Via Baltica проложат
Sfera.lv 5 часов назад
Латвия: странные зарплаты врачей
Sfera.lv 5 часов назад

«Не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят»: Светлана Чулкова (2)

Важно 19:04

Важно 2 комментариев

«У меня не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят. Бюджет составляет 17 миллиардов, ну соберитесь, выделите несколько тысяч этим детям. Но нет, в школах приходится проводить благотворительные акции, чтобы собрать нужную сумму», - с депутатом Сейма, главой парламентской фракции «Стабильности!» Светланой Чулковой мы поговорили о том, на какие шиши будем жить в следующем году, о гендерных страстях вокруг Стамбульской конвенции, о лицемерии оппозиции в Сейме, и, конечно, о приключениях в Эстонии.

«У меня не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят. Бюджет составляет 17 миллиардов, ну соберитесь, выделите несколько тысяч этим детям. Но нет, в школах приходится проводить благотворительные акции, чтобы собрать нужную сумму», - с депутатом Сейма, главой парламентской фракции «Стабильности!» Светланой Чулковой мы поговорили о том, на какие шиши будем жить в следующем году, о гендерных страстях вокруг Стамбульской конвенции, о лицемерии оппозиции в Сейме, и, конечно, о приключениях в Эстонии.

Читать
Загрузка

Шахматный гроссмейстер Даниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет (2)

Спорт 18:52

Спорт 2 комментариев

Американский гроссмейстер и видеоблогер Дэниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет. Причину смерти не называют. Чемпион мира в 12 лет и любимец публики, он был широко известен как популяризатор шахмат, страсть к которым сформировала его жизнь.

Американский гроссмейстер и видеоблогер Дэниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет. Причину смерти не называют. Чемпион мира в 12 лет и любимец публики, он был широко известен как популяризатор шахмат, страсть к которым сформировала его жизнь.

Читать

Водительские права в смартфоне и новые правила для водителей: ЕС утвердил реформу сегодня (2)

Важно 18:49

Важно 2 комментариев

21 октября 2025 года Совет Европейского Союза официально утвердил реформу директивы о водительских удостоверениях, согласованную ранее с Европарламентом. Это решение завершает многолетние переговоры о модернизации правил вождения в Европе.

21 октября 2025 года Совет Европейского Союза официально утвердил реформу директивы о водительских удостоверениях, согласованную ранее с Европарламентом. Это решение завершает многолетние переговоры о модернизации правил вождения в Европе.

Читать

Обнаружен обгоревший труп мужчины. Полиция просит опознать его по вещам (2)

Важно 18:34

Важно 2 комментариев

12 октября в Государственную полицию поступила информация о том, что в Лиепае, на бульваре Атмодас, загорелся садовый домик, в котором были обнаружены останки неустановленного мужчины.

12 октября в Государственную полицию поступила информация о том, что в Лиепае, на бульваре Атмодас, загорелся садовый домик, в котором были обнаружены останки неустановленного мужчины.

Читать

Симптомы указывали на инсульт! Внуки спасли жизнь бабушке (2)

ЧП и криминал 18:31

ЧП и криминал 2 комментариев

Такие случаи редки, но они происходят. Даже самые маленькие члены семьи могут спасти чью-то жизнь. 

Такие случаи редки, но они происходят. Даже самые маленькие члены семьи могут спасти чью-то жизнь. 

Читать

Ужин с монархами: Латвию посетят король и королева Дании (2)

Новости Латвии 18:29

Новости Латвии 2 комментариев

Король Дании Фредерик X и королева Мария посетят Латвию с государственным визитом 28 и 29 октября, сообщил агентству ЛЕТА советник президента Латвии Мартиньш Дрегерис.

Король Дании Фредерик X и королева Мария посетят Латвию с государственным визитом 28 и 29 октября, сообщил агентству ЛЕТА советник президента Латвии Мартиньш Дрегерис.

Читать

Мальчик сам не рассказывал: почему многолетнее насилие над ребёнком никто не заметил (2)

Новости Латвии 18:26

Новости Латвии 2 комментариев

Тринадцатилетний мальчик из Лиепаи годами терпел побои от матери и отчима. Когда ребёнок наконец сбежал из дома, оказалось, что о происходящем не знали ни школа, ни соцслужба, ни соседи.

Тринадцатилетний мальчик из Лиепаи годами терпел побои от матери и отчима. Когда ребёнок наконец сбежал из дома, оказалось, что о происходящем не знали ни школа, ни соцслужба, ни соседи.

Читать