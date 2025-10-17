Россия грозит «охладить» Балтию: СМИ

Российские власти должны защитить россиян , проживающих в странах Балтии, от «унижений и преследований», заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он добавил, что это касается людей пенсионного возраста, которые когда-то были направлены на работу в Латвию, Литву и Эстонию в рамках командировок, а также тех, кто родился в этих странах, но «сохранил русский язык как родной» и «не желает принимать гражданство другого государства (…) Мы должны чётко сделать всё возможное для защиты наших граждан», — подчеркнул Володин, поручив депутатам подготовить предложения «остудить сумасшедшие головы» в странах Балтии,

Как сообщает The Moscow Times, издание поясняет, «таким образом спикер гордумы отреагировал на решение властей Латвии о высылке более 800 граждан России, не подтвердивших знание латышского языка. С 14 октября этим лицам будет закрыт доступ к социальным услугам в республике и будут созданы условия для принудительной депортации из страны силами пограничников», — сообщила ранее Мадара Пуке, руководитель отдела по связям с общественностью Департамента по делам гражданства и миграции Латвии.

Кремлёвское информационное агентство «Интерфакс»: Заместитель Володина Пётр Толстой предложил обеспечить жильём депортированных из Латвии российских граждан «без копейки денег» . Однако он уточнил, что одного заявления будет недостаточно. «Очень важно, как будут действовать Правительство Российской Федерации на федеральном уровне и главы субъектов Федерации на своём уровне. Это вопрос национальной чести и достоинства», — подчеркнул Толстой.