Глава МВД рассказал, как будут выдворять из Латвии граждан РФ (2)

17 октября, 2025 11:57

Около 500 граждан России могут быть выдворены из Латвии, поскольку не выполнили требования для получения постоянного вида на жительство. Дальнейшая информация будет передана Погранохране для проверки, и если эти люди всё ещё будут находиться в Латвии — будет выдан приказ об их выезде. Как это будет происходить, рассказал в передаче Латвийского радио 4 «Домская площадь» министр внутренних дел Латвии Рихард Козловскис, пишет rus.lsm.lv.

«Действительно, если лицо полностью проигнорировало требование о сдаче экзамена по госязыку и не предоставило соответствующего пояснения в управление по делам гражданства и иммиграции, или если оно не просит выдать ему временный вид на жительство по другим причинам (например, семейным), то такое лицо теряет право на нахождение в Латвии и должно страну покинуть. Такие лица получат распоряжение о добровольном выезде. В нем установлен срок, в течение которого лицо должно оставить Латвию. Если этого не происходит, то следующий шаг — это принудительное выдворение», — поясняет Козловскис.

Сколько человек уже добровольно выехали из Латвии, пока неизвестно. «Но мы за этим следим. Конечно, мы будем следовать исключительно порядку, предусмотренному законом. Но если человек потерял право на нахождение в Латвии без какой-либо документации, то он будет выдворен», — сказал Козловскис, добавив, что, по его данным, после полученного предупреждения более 300 человек обратились с заявлениями к властям. 

При этом Козловскис подчеркнул: «Мы не предусматриваем каких-то массовых выдворений. Отдельные случаи есть и, скорее всего, они еще будут. Но каждое подобное решение будет приниматься индивидуально».  

Обновлено: 19:55 21.10.2025
«Не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят»: Светлана Чулкова (2)

«У меня не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят. Бюджет составляет 17 миллиардов, ну соберитесь, выделите несколько тысяч этим детям. Но нет, в школах приходится проводить благотворительные акции, чтобы собрать нужную сумму», - с депутатом Сейма, главой парламентской фракции «Стабильности!» Светланой Чулковой мы поговорили о том, на какие шиши будем жить в следующем году, о гендерных страстях вокруг Стамбульской конвенции, о лицемерии оппозиции в Сейме, и, конечно, о приключениях в Эстонии.

Загрузка

Шахматный гроссмейстер Даниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет (2)

Американский гроссмейстер и видеоблогер Дэниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет. Причину смерти не называют. Чемпион мира в 12 лет и любимец публики, он был широко известен как популяризатор шахмат, страсть к которым сформировала его жизнь.

Водительские права в смартфоне и новые правила для водителей: ЕС утвердил реформу сегодня (2)

21 октября 2025 года Совет Европейского Союза официально утвердил реформу директивы о водительских удостоверениях, согласованную ранее с Европарламентом. Это решение завершает многолетние переговоры о модернизации правил вождения в Европе.

Обнаружен обгоревший труп мужчины. Полиция просит опознать его по вещам (2)

12 октября в Государственную полицию поступила информация о том, что в Лиепае, на бульваре Атмодас, загорелся садовый домик, в котором были обнаружены останки неустановленного мужчины.

Симптомы указывали на инсульт! Внуки спасли жизнь бабушке (2)

Такие случаи редки, но они происходят. Даже самые маленькие члены семьи могут спасти чью-то жизнь. 

Ужин с монархами: Латвию посетят король и королева Дании (2)

Король Дании Фредерик X и королева Мария посетят Латвию с государственным визитом 28 и 29 октября, сообщил агентству ЛЕТА советник президента Латвии Мартиньш Дрегерис.

Мальчик сам не рассказывал: почему многолетнее насилие над ребёнком никто не заметил (2)

Тринадцатилетний мальчик из Лиепаи годами терпел побои от матери и отчима. Когда ребёнок наконец сбежал из дома, оказалось, что о происходящем не знали ни школа, ни соцслужба, ни соседи.

