«Действительно, если лицо полностью проигнорировало требование о сдаче экзамена по госязыку и не предоставило соответствующего пояснения в управление по делам гражданства и иммиграции, или если оно не просит выдать ему временный вид на жительство по другим причинам (например, семейным), то такое лицо теряет право на нахождение в Латвии и должно страну покинуть. Такие лица получат распоряжение о добровольном выезде. В нем установлен срок, в течение которого лицо должно оставить Латвию. Если этого не происходит, то следующий шаг — это принудительное выдворение», — поясняет Козловскис.

Сколько человек уже добровольно выехали из Латвии, пока неизвестно. «Но мы за этим следим. Конечно, мы будем следовать исключительно порядку, предусмотренному законом. Но если человек потерял право на нахождение в Латвии без какой-либо документации, то он будет выдворен», — сказал Козловскис, добавив, что, по его данным, после полученного предупреждения более 300 человек обратились с заявлениями к властям.

При этом Козловскис подчеркнул: «Мы не предусматриваем каких-то массовых выдворений. Отдельные случаи есть и, скорее всего, они еще будут. Но каждое подобное решение будет приниматься индивидуально».