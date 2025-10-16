Рыбалка, лодки, детская площадка, места для костра и пикника: добро пожаловать в Smuku muiža

Мы находимся всего в 90 км от Риги и 122 км от Лиепаи (волость Ремте, Салдусский край). «Smuku muiža» — это идеальное место, чтобы сбежать от повседневной суеты и насладиться беззаботным отдыхом.

Здесь, среди живописных природных пейзажей и очарования усадьбы, вы забудете о повседневных заботах и отдадитесь особенным мгновениям счастья — независимо от того, ищете ли вы место для деловой встречи, оздоровительного отдыха, развлечений или романтики.

Для ночующих предлагаются 30 уютных номеров, расположенных в 3 гостевых домах, и 4 дома отдыха, подходящих для семей. В целом в комплексе можно разместить 111 гостей спальных местах и ещё 36 — на дополнительных.

Банкетный зал «Конюшня» особенно подходит для свадеб — мы можем принять до 150 гостей.

На территории усадьбы находятся спортивные площадки — для футбола, уличного баскетбола, волейбола, проведения спортивных игр.

Рыбалка, лодки, детская площадка, места для костра и пикника.

Добро пожаловать!

Подробная информация: +371 20391933, +371 27338854