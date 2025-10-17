Спущенное колесо вдвое увеличило стоимость поездки: как Bolt прокололся

"Я заметил, что одно колесо как-будто стало спускать. Заехал на заправку, подкачал. Слышу - явно спускает, где-то пробито. Позвонил в Службу поддержки Bolt, там мне велели припарковать автомобиль в ближайшем месте, где это будет разрешено, сдать его и взять новый. Заверили, что разницу возместят. У меня машина была взята на сутки. Я планировал пользоваться ею весь день и в процессе докупить километраж, потому что на мои разъезды того лимита, что был в пакете, было недостаточно.

К моменту, как спустило колесо, я почти израсходовал лимит по километрам. И каким же было моё удивление, когда за машину мне вернули около одного евро компенсации - только за оставшиеся километры. А неизрасходованное время не компенсировали никак! Я заплатил за дневной пакет 39.81 евро. И за второй автомобиль я также заплатил такую же полную стоимость суточного пакета. То есть два раза оплатил суточный пакет за одни и те же сутки, а компенсация от Bolt составила 1,18 евро?!", - рассказывает возмущенный мужчина.

Он показал редакции всю переписку. Операторы Службы поддержки сменяя друг друга несколько раз в итоге уточнили сумму до 1,35 евро, но так и не соглашались учитывать не потраченное время.

В компании Bolt нам объяснили, что произошла ошибка в коммуникации. И после нашего письма они возместили клиенту полною стоимость одного из двух оплаченных им суточных пакетов.

«Рассмотрев данный конкретный случай, мы пришли к выводу, что произошло недопонимание, и предоставленная клиенту информация о процедуре и сумме возврата средств была неточной. Мы связались с клиентом, предоставили разъяснения и вернем деньги за поездку в полном объеме.

Если во время поездки повредится шина или возникнет другая техническая проблема, клиенту следует прекратить поездку в безопасном месте и немедленно связаться со службой поддержки Bolt Drive в приложении. Наши специалисты предоставят дальнейшие инструкции — обычно мы рекомендуем прервать поездку и выбрать другой автомобиль поблизости.

Мы инициировали внутренние улучшения, чтобы подобные ситуации не повторялись в будущем, а клиенты получали точную информацию о процедуре возврата средств», - сообщил , руководитель Bolt Drive в Латвии Эдвинс Кажокс.

Отметим, что услуги шеринга не предполагают наличие в машине запасного колеса. Или выезда к машине технической службы для замены покрышки. Так что в случае, если колесо будут пробито, машину придётся максимально быстро припарковать и "сдать". А далее надеется на то, что поблизости окажется другой автомобиль.