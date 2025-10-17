Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Спущенное колесо вдвое увеличило стоимость поездки: как Bolt прокололся

Редакция PRESS 17 октября, 2025 13:09

Выбор редакции 0 комментариев

Facebook/Bolt

В редакцию press.lv обратился клиент Bolt, который рассказал любопытную историю. Во время поездки не шеринге у машины спустило колесо и эта досадная неприятность внезапно увеличила сумму затрат на поездку - вдвое. Как же так вышло?

"Я заметил, что одно колесо как-будто стало спускать. Заехал на заправку, подкачал. Слышу - явно спускает, где-то пробито. Позвонил в Службу поддержки Bolt, там мне велели припарковать автомобиль в ближайшем месте, где это будет разрешено, сдать его и взять новый. Заверили, что разницу возместят. У меня машина была взята на сутки. Я планировал пользоваться ею весь день и в процессе докупить километраж, потому что на мои разъезды того лимита, что был в пакете, было недостаточно.

К моменту, как спустило колесо, я почти израсходовал лимит по километрам. И каким же было моё удивление, когда за машину мне вернули около одного евро компенсации - только за оставшиеся километры. А неизрасходованное время не компенсировали никак! Я заплатил за дневной пакет 39.81 евро. И за второй автомобиль я также заплатил такую же полную стоимость суточного пакета. То есть два раза оплатил суточный пакет за одни и те же сутки, а компенсация от Bolt составила 1,18 евро?!", - рассказывает возмущенный мужчина.

Он показал редакции всю переписку. Операторы Службы поддержки сменяя друг друга несколько раз в итоге уточнили сумму до 1,35 евро, но так и не соглашались учитывать не потраченное время.

В компании Bolt нам объяснили, что произошла ошибка в коммуникации. И после нашего письма они возместили клиенту полною стоимость одного из двух оплаченных им суточных пакетов.

«Рассмотрев данный конкретный случай, мы пришли к выводу, что произошло недопонимание, и предоставленная клиенту информация о процедуре и сумме возврата средств была неточной. Мы связались с клиентом, предоставили разъяснения и вернем деньги за поездку в полном объеме.

Если во время поездки повредится шина или возникнет другая техническая проблема, клиенту следует прекратить поездку в безопасном месте и немедленно связаться со службой поддержки Bolt Drive в приложении. Наши специалисты предоставят дальнейшие инструкции — обычно мы рекомендуем прервать поездку и выбрать другой автомобиль поблизости.

Мы инициировали внутренние улучшения, чтобы подобные ситуации не повторялись в будущем, а клиенты получали точную информацию о процедуре возврата средств», - сообщил , руководитель Bolt Drive в Латвии Эдвинс Кажокс.

Отметим, что услуги шеринга не предполагают наличие в машине запасного колеса. Или выезда к машине технической службы для замены покрышки. Так что в случае, если колесо будут пробито, машину придётся максимально быстро припарковать и "сдать". А далее надеется на то, что поблизости окажется другой автомобиль.

Распознать курземский диалект? Задания второклассникам приводят в отчаяние

Важно 20:17

Важно 0 комментариев

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Читать

Читать
Легионеллы наступают: новая вспышка опасной инфекции в Латвии

Новости Латвии 20:11

Новости Латвии 0 комментариев

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 "Dienas personība ar Veltu Puriņu" рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

Читать

Читать

«Война не прекратится, если россияне не почувствуют её на себе»: Пуданc

Важно 20:03

Важно 0 комментариев

Главный вопрос, который сегодня обсуждается во всём мире в связи с Украиной, — это возможные удары ракетами Tomahawk по глубине территории России. «Война не прекратится, если сама Россия этого не захочет, если её граждане не почувствуют на себе этот войну — вот в чём преимущество использования этих ракет», — сказал генерал-майор, командующий Национальными вооружёнными силами Латвии Каспарс Пуданc в программе TV24 “Nedēļa. Post Scriptum”.

Главный вопрос, который сегодня обсуждается во всём мире в связи с Украиной, — это возможные удары ракетами Tomahawk по глубине территории России. «Война не прекратится, если сама Россия этого не захочет, если её граждане не почувствуют на себе этот войну — вот в чём преимущество использования этих ракет», — сказал генерал-майор, командующий Национальными вооружёнными силами Латвии Каспарс Пуданc в программе TV24 "Nedēļa. Post Scriptum".

Читать

Читать

«Не говорите маме, что она умирает»: Латвия единственная страна Европы без хосписного стационара

Выбор редакции 19:51

Выбор редакции 0 комментариев

У соучредителя и одного из руководителей «Hospiss LV» Илзе Зосуле сердце горит за то, чтобы в Латвии смерть перестала быть табу: темой, опутанной страхом и незнанием. Её цель сделать так, чтобы уход из жизни стал не мучительным, а мирным и достойным, пишет jauns.lv. 

У соучредителя и одного из руководителей «Hospiss LV» Илзе Зосуле сердце горит за то, чтобы в Латвии смерть перестала быть табу: темой, опутанной страхом и незнанием. Её цель сделать так, чтобы уход из жизни стал не мучительным, а мирным и достойным, пишет jauns.lv. 

Читать 

Читать

Депутату Рижской думы угрожают 700 000 колонистов. Она обратилась к Европе

Важно 19:41

Важно 0 комментариев

В соцсети X (Twitter) депутат Рижской думы Лиана Ланга  призвала латвийских европарламентариев «объяснить Брюсселю, что во времена советской оккупации в Латвию уже прибыли 700 000 гражданских колонистов, которые продолжают представлять угрозу»

В соцсети X (Twitter) депутат Рижской думы Лиана Ланга  призвала латвийских европарламентариев «объяснить Брюсселю, что во времена советской оккупации в Латвию уже прибыли 700 000 гражданских колонистов, которые продолжают представлять угрозу»

Читать

Читать

«Не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят»: Светлана Чулкова

Важно 19:04

Важно 0 комментариев

«У меня не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят. Бюджет составляет 17 миллиардов, ну соберитесь, выделите несколько тысяч этим детям. Но нет, в школах приходится проводить благотворительные акции, чтобы собрать нужную сумму», - с депутатом Сейма, главой парламентской фракции «Стабильности!» Светланой Чулковой мы поговорили о том, на какие шиши будем жить в следующем году, о гендерных страстях вокруг Стамбульской конвенции, о лицемерии оппозиции в Сейме, и, конечно, о приключениях в Эстонии.

«У меня не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят. Бюджет составляет 17 миллиардов, ну соберитесь, выделите несколько тысяч этим детям. Но нет, в школах приходится проводить благотворительные акции, чтобы собрать нужную сумму», - с депутатом Сейма, главой парламентской фракции «Стабильности!» Светланой Чулковой мы поговорили о том, на какие шиши будем жить в следующем году, о гендерных страстях вокруг Стамбульской конвенции, о лицемерии оппозиции в Сейме, и, конечно, о приключениях в Эстонии.

Читать

Читать

Шахматный гроссмейстер Даниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет

Спорт 18:52

Спорт 0 комментариев

Американский гроссмейстер и видеоблогер Дэниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет. Причину смерти не называют. Чемпион мира в 12 лет и любимец публики, он был широко известен как популяризатор шахмат, страсть к которым сформировала его жизнь.

Американский гроссмейстер и видеоблогер Дэниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет. Причину смерти не называют. Чемпион мира в 12 лет и любимец публики, он был широко известен как популяризатор шахмат, страсть к которым сформировала его жизнь.

Читать

Читать