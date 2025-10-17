Путин и Трамп договорились встретиться в Будапеште

"Сейчас я разговариваю с президентом Путиным", - написал до этого Дональд Трамп в Truth Social, пообещав, что по окончании беседы прокомментирует ее содержание. Уже во время этого звонка пресс-секретарь Белого дома сообщила, что Дональд Трамп по-прежнему считает возможным устроить встречу между Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским и что он попытается продвинуть мирный процесс.

О планах Трампа созвониться с Путиным ранее сообщило американское издание Axios со ссылкой на неназванный источник. Темой беседы, по его данным, будет война в Украине.

В свою очередь пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что у Путина в четверг "возможен вечерний международный телефонный разговор".

Дональд Трамп и Владимир Путин пообщались за день до визита президента Украины Владимира Зеленского в США. Ранее сообщалось, что Трамп и Зеленский обсудят возможность поставок Украине дальнобойных ракет Tomahawk и других вооружений. После телефонного звонка Путину сам Трамп написал, что обсудит с Зеленским и этот разговор, и "многое другое". Возможную поставку Tomahawk Киеву глава Белого дома не упомянул.

Трамп и Зеленский дважды общались за неделю

Президенты США и Украины созванивались 11 и 12 октября. Зеленский назвал обе беседы "очень продуктивными". По данным Axios, тема возможных поставок "Томагавков" затрагивалась во время разговора 11 октября. "Мы видим и слышим: Россия боится, что американцы могут дать нам "Томагавки". Это сигнал, что именно такое давление может способствовать миру", - заявил Зеленский.

Трамп, общаясь с журналистами 14 октября, вновь выразил разочарование Путиным из-за войны в Украине. Он отметил, что "не знает", почему президент РФ продолжает войну: "Он четыре года ведет войну, которая должна была завершиться за неделю. Он потерял полтора миллиона солдат". По мнению Трампа, продолжение конфликта выставляет Путина в "очень плохом свете".