Путин и Трамп договорились встретиться в Будапеште

© Deutsche Welle 17 октября, 2025 09:51

Мир 0 комментариев

Президент США Дональд Трамп встретится с президентом России Владимиром Путиным в Будапеште, встречу планируется подготовить на совещании высокопоставленных американских и российских чиновников на будущей неделе. Делегацию США возглавит госсекретарь Марко Рубио, место переговоров будет определено позднее. Об этом сообщил в своей соцсети Truth Social в четверг, 16 октября, сам Трамп по окончании телефонной беседы с Путиным, которую американский президент анонсировал как "долгий" телефонный разговор с главой Кремля. Дату встречи в Будапеште он не указал. После переговоров чиновников Трамп, по его словам, встретится с Путиным "в согласованном месте" в Будапеште, чтобы попытаться положить конец "постыдной" войне между Россией и Украиной.

"Сейчас я разговариваю с президентом Путиным", - написал до этого Дональд Трамп в Truth Social, пообещав, что по окончании беседы прокомментирует ее содержание. Уже во время этого звонка пресс-секретарь Белого дома сообщила, что Дональд Трамп по-прежнему считает возможным устроить встречу между Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским и что он попытается продвинуть мирный процесс.

О планах Трампа созвониться с Путиным ранее сообщило американское издание Axios со ссылкой на неназванный источник. Темой беседы, по его данным, будет война в Украине.

В свою очередь пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что у Путина в четверг "возможен вечерний международный телефонный разговор".

Дональд Трамп и Владимир Путин пообщались за день до визита президента Украины Владимира Зеленского в США. Ранее сообщалось, что Трамп и Зеленский обсудят возможность поставок Украине дальнобойных ракет Tomahawk и других вооружений.  После телефонного звонка Путину сам Трамп написал, что обсудит с Зеленским и этот разговор, и "многое другое". Возможную поставку Tomahawk Киеву глава Белого дома не упомянул.

 Трамп и Зеленский дважды общались за неделю

Президенты США и Украины созванивались 11 и 12 октября. Зеленский назвал обе беседы "очень продуктивными". По данным Axios, тема возможных поставок "Томагавков" затрагивалась во время разговора 11 октября. "Мы видим и слышим: Россия боится, что американцы могут дать нам "Томагавки". Это сигнал, что именно такое давление может способствовать миру", - заявил Зеленский.

Трамп, общаясь с журналистами 14 октября, вновь выразил разочарование Путиным из-за войны в Украине. Он отметил, что "не знает", почему президент РФ продолжает войну: "Он четыре года ведет войну, которая должна была завершиться за неделю. Он потерял полтора миллиона солдат". По мнению Трампа, продолжение конфликта выставляет Путина в "очень плохом свете".

Распознать курземский диалект? Задания второклассникам приводят в отчаяние

Важно 20:17

Важно 0 комментариев

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Легионеллы наступают: новая вспышка опасной инфекции в Латвии

Новости Латвии 20:11

Новости Латвии 0 комментариев

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

«Война не прекратится, если россияне не почувствуют её на себе»: Пуданc

Важно 20:03

Важно 0 комментариев

Главный вопрос, который сегодня обсуждается во всём мире в связи с Украиной, — это возможные удары ракетами Tomahawk по глубине территории России. «Война не прекратится, если сама Россия этого не захочет, если её граждане не почувствуют на себе этот войну — вот в чём преимущество использования этих ракет», — сказал генерал-майор, командующий Национальными вооружёнными силами Латвии Каспарс Пуданc в программе TV24 “Nedēļa. Post Scriptum”.

«Не говорите маме, что она умирает»: Латвия единственная страна Европы без хосписного стационара

Выбор редакции 19:51

Выбор редакции 0 комментариев

У соучредителя и одного из руководителей «Hospiss LV» Илзе Зосуле сердце горит за то, чтобы в Латвии смерть перестала быть табу: темой, опутанной страхом и незнанием. Её цель сделать так, чтобы уход из жизни стал не мучительным, а мирным и достойным, пишет jauns.lv. 

Депутату Рижской думы угрожают 700 000 колонистов. Она обратилась к Европе

Важно 19:41

Важно 0 комментариев

В соцсети X (Twitter) депутат Рижской думы Лиана Ланга  призвала латвийских европарламентариев «объяснить Брюсселю, что во времена советской оккупации в Латвию уже прибыли 700 000 гражданских колонистов, которые продолжают представлять угрозу»

«Не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят»: Светлана Чулкова

Важно 19:04

Важно 0 комментариев

«У меня не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят. Бюджет составляет 17 миллиардов, ну соберитесь, выделите несколько тысяч этим детям. Но нет, в школах приходится проводить благотворительные акции, чтобы собрать нужную сумму», - с депутатом Сейма, главой парламентской фракции «Стабильности!» Светланой Чулковой мы поговорили о том, на какие шиши будем жить в следующем году, о гендерных страстях вокруг Стамбульской конвенции, о лицемерии оппозиции в Сейме, и, конечно, о приключениях в Эстонии.

Шахматный гроссмейстер Даниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет

Спорт 18:52

Спорт 0 комментариев

Американский гроссмейстер и видеоблогер Дэниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет. Причину смерти не называют. Чемпион мира в 12 лет и любимец публики, он был широко известен как популяризатор шахмат, страсть к которым сформировала его жизнь.

