Собственник сдаёт в аренду просторные коммерческие помещения по адресу: ул. Дзирнаву, 5A в Юрмале

Общая площадь помещений – 1041,1 кв.м, функциональная планировка на 2 этажах – около 34 помещений с обустроенными коммуникациями.
Монолитный фундамент, кирпичные наружные стены – здание надёжное и устойчивое.
Естественная вентиляция, возможна установка механической вентиляции.
Вода, канализация, электроснабжение – централизованные. Отопление – дизельное (примерно 2 тонны в год).
Помещения отлично подходят для склада, сервиса, приюта для животных и другой коммерческой деятельности по вашему выбору.
Арендная плата: 5000 EUR в месяц (+ НДС 21%). Цена фиксирована на первые 24 месяца (долгосрочная стабильность).
Дополнительно оплачиваются все коммунальные услуги согласно тарифам поставщиков (включая налог на недвижимость).
Имеется возможность приобрести недвижимость в собственность.
Цена продажи – 940 000 EUR (включая НДС 21%).
Дополнительная информация: +371 20391933.