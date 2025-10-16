Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Дело срочное и сверхважное: Сейм созван на внеочередное заседание

16 октября, 2025 18:05

Foto autors: Ilmārs Znotiņš, Valsts prezidenta kanceleja

Президиум Сейма созвал в четверг внеочередное заседание парламента, на котором будет начато рассмотрение проекта госбюджета на следующий год, среднесрочных бюджетных рамок и пакета сопутствующих законопроектов. Внеочередное заседание началось в 9:00.

В среду министр финансов Арвилс Ашераденс передал пакет бюджетных законопроектов председателю Сейма Дайге Миерине. В традиционной церемонии передачи "бюджетного портфеля" участвовала также председатель комиссии по бюджету и финансам Анда Чакша.

Передавая бюджет в Сейм, глава Минфина отметил, что это "бюджет более безопасного будущего". По его словам, проделана значительная работа, чтобы обеспечить финансирование для безопасности и других важных направлений.

Миериня со своей стороны отметила, что парламентарии тщательно проанализируют, можно ли в бюджете найти еще какие-то возможности для сокращения расходов. "Депутатские квоты" при рассмотрении бюджета не предусмотрены, заверила спикер, но допустила, что поданные депутатами предложения могут привести к "долгим и эмоциональным дебатам".

Председатель парламента отметила, что Сейм, как и в предыдущие годы, не будет рассматривать бюджет на затянувшихся до ночи заседаниях. Работа над бюджетом будет проходить с 9:00 до 21:00, чтобы на следующий день депутаты могли продолжить обсуждение "со свежим взглядом", но при необходимости заседания могут проводиться и в субботу.

Чакша в свою очередь пообещала, что тщательно будут проверяться расходы каждого министерства. На заседания комиссии по бюджету и финансам будут приглашены представители министерств, чтобы обсудить расходы на следующий год и, возможно, найти новые способы их сокращения.

Как сообщалось, правительство во вторник одобрило проект государственного бюджета на 2026 год, доходы которого составят 16,064 млрд евро, а расходы - 17,945 млрд евро.

По сравнению с бюджетом 2025 года прирост бюджетных доходов превысит рост расходов - доходы планируется увеличить на 944,6 млн евро, а расходы - на 804,3 млн евро.

Расходы общего правительственного сектора в следующем году снизятся до 47% от ВВП по сравнению с 47,5% в этом году. Одновременно с сокращением общих расходов вырастут расходы на оборону.

В целом расходы на следующий год сокращены на 171 млн евро. Для приоритетных мер выделено 693,5 млн евро, в том числе 448,3 млн евро предусмотрено на нужды обороны и безопасности.

«Не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят»: Светлана Чулкова

«У меня не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят. Бюджет составляет 17 миллиардов, ну соберитесь, выделите несколько тысяч этим детям. Но нет, в школах приходится проводить благотворительные акции, чтобы собрать нужную сумму», - с депутатом Сейма, главой парламентской фракции «Стабильности!» Светланой Чулковой мы поговорили о том, на какие шиши будем жить в следующем году, о гендерных страстях вокруг Стамбульской конвенции, о лицемерии оппозиции в Сейме, и, конечно, о приключениях в Эстонии.

Шахматный гроссмейстер Даниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет

Американский гроссмейстер и видеоблогер Дэниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет. Причину смерти не называют. Чемпион мира в 12 лет и любимец публики, он был широко известен как популяризатор шахмат, страсть к которым сформировала его жизнь.

Водительские права в смартфоне и новые правила для водителей: ЕС утвердил реформу сегодня

21 октября 2025 года Совет Европейского Союза официально утвердил реформу директивы о водительских удостоверениях, согласованную ранее с Европарламентом. Это решение завершает многолетние переговоры о модернизации правил вождения в Европе.

Обнаружен обгоревший труп мужчины. Полиция просит опознать его по вещам

12 октября в Государственную полицию поступила информация о том, что в Лиепае, на бульваре Атмодас, загорелся садовый домик, в котором были обнаружены останки неустановленного мужчины.

Симптомы указывали на инсульт! Внуки спасли жизнь бабушке

Такие случаи редки, но они происходят. Даже самые маленькие члены семьи могут спасти чью-то жизнь. 

Ужин с монархами: Латвию посетят король и королева Дании

Король Дании Фредерик X и королева Мария посетят Латвию с государственным визитом 28 и 29 октября, сообщил агентству ЛЕТА советник президента Латвии Мартиньш Дрегерис.

Мальчик сам не рассказывал: почему многолетнее насилие над ребёнком никто не заметил

Тринадцатилетний мальчик из Лиепаи годами терпел побои от матери и отчима. Когда ребёнок наконец сбежал из дома, оказалось, что о происходящем не знали ни школа, ни соцслужба, ни соседи.

