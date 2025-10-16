Латвийскую пивоварню купил концерн с львиной долей доходов из Белоруссии

Владельцем "Cēsu alus" является финский концерн "Olvi", который не прекратил деятельность в Белоруссии несмотря на то, что режим диктатора Александра Лукашенко поддерживает агрессию России. При этом объемы этой деятельности весьма значительны - почти четверть доходов "Olvi" приходится именно на Белоруссии. В августе прошлого года концерн сообщил, что за первые шесть месяцев 2024 года получил доходы в размере 42,2 млн евро, в том числе 16,6 млн - в Белоруссии.

В этой стране у концерна есть дочернее предприятие "Лидское пиво", на котором работает около 900 человек. Согласно отчету за 2024 год, общий нетто-оборот "Olvi" составил 656,9 млн евро, прибыль после уплаты налогов - 62,4 млн, при этом оборот "Лидского пива" - 151,5 млн евро, а прибыль, по приблизительным оценкам, - около 19,97 млн евро. Очевидно, что Белоруссия является важным рынком прибыли "Olvi".

В 2022 году после начала полномасштабного вторжения России в Украину компания заявила, что покинет белорусский рынок, однако, как видно, не сделала этого. Получить комментарий от "Cēsu alus" о деятельности его основного акционера "Olvi" в Белоруссии "Latvijas Avīze" не удалось.

О работе "Olvi" в Белоруссии писали и многие финские СМИ. Следует отметить, что на пищевую промышленность санкции Запада против России и Белоруссии не распространяются, поэтому предприятие не нарушает санкционный режим. Глава "Olvi" Патрик Лундел оправдывался в СМИ тем, что ситуация была сложной и компания не смогла уйти из Белоруссии, так как в конце 2022 года Минск принял закон о запрете продажи акций, принадлежащих западным владельцам.

"Процесс продажи был начат и успешно шел первые шесть месяцев. Затем законы изменились - сначала в отношении продажи, потом дивидендов и перевода прибыли", - пояснил он в августе 2024 года финской телерадиовещательной компании "Yle".

Белорусское правительство включило это предприятие в список стратегических, для отчуждения которых требуется разрешение государства. Получить его не удалось, поэтому продажа предприятия стала невозможной.