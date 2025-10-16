Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Латвийскую пивоварню купил концерн с львиной долей доходов из Белоруссии

© LETA 16 октября, 2025 12:01

Новости Латвии 0 комментариев

Когда стало известно о том, что "Cēsu alus" покупает пивоваренное предприятие "Valmiermuižas alus", не только любители пива, но и многие другие вздохнули с сожалением: еще одно успешное латвийское предприятие поглотил крупный иностранный бизнес. Однако еще неприятнее оказалась новость о том, что стоящий за этой сделкой концерн продолжает деятельность в Белоруссии, пишет издание Latvijas Avīze.

Владельцем "Cēsu alus" является финский концерн "Olvi", который не прекратил деятельность в Белоруссии несмотря на то, что режим диктатора Александра Лукашенко поддерживает агрессию России. При этом объемы этой деятельности весьма значительны - почти четверть доходов "Olvi" приходится именно на Белоруссии.  В августе прошлого года концерн сообщил, что за первые шесть месяцев 2024 года получил доходы в размере 42,2 млн евро, в том числе 16,6 млн - в Белоруссии.

В этой стране у концерна есть дочернее предприятие "Лидское пиво", на котором работает около 900 человек. Согласно отчету за 2024 год, общий нетто-оборот "Olvi" составил 656,9 млн евро, прибыль после уплаты налогов - 62,4 млн, при этом оборот "Лидского пива" - 151,5 млн евро, а прибыль, по приблизительным оценкам, - около 19,97 млн евро. Очевидно, что Белоруссия является важным рынком прибыли "Olvi".

В 2022 году после начала полномасштабного вторжения России в Украину компания заявила, что покинет белорусский рынок, однако, как видно, не сделала этого. Получить комментарий от "Cēsu alus" о деятельности его основного акционера "Olvi" в Белоруссии "Latvijas Avīze" не удалось.

О работе "Olvi" в Белоруссии писали и многие финские СМИ. Следует отметить, что на пищевую промышленность санкции Запада против России и Белоруссии не распространяются, поэтому предприятие не нарушает санкционный режим. Глава "Olvi" Патрик Лундел оправдывался в СМИ тем, что ситуация была сложной и компания не смогла уйти из Белоруссии, так как в конце 2022 года Минск принял закон о запрете продажи акций, принадлежащих западным владельцам.

"Процесс продажи был начат и успешно шел первые шесть месяцев. Затем законы изменились - сначала в отношении продажи, потом дивидендов и перевода прибыли", - пояснил он в августе 2024 года финской телерадиовещательной компании "Yle".

Белорусское правительство включило это предприятие в список стратегических, для отчуждения которых требуется разрешение государства. Получить его не удалось, поэтому продажа предприятия стала невозможной.

«Война не прекратится, если россияне не почувствуют её на себе»: Пуданc

Важно 20:03

Важно 0 комментариев

Главный вопрос, который сегодня обсуждается во всём мире в связи с Украиной, — это возможные удары ракетами Tomahawk по глубине территории России. «Война не прекратится, если сама Россия этого не захочет, если её граждане не почувствуют на себе этот войну — вот в чём преимущество использования этих ракет», — сказал генерал-майор, командующий Национальными вооружёнными силами Латвии Каспарс Пуданc в программе TV24 “Nedēļa. Post Scriptum”.

Депутату Рижской думы угрожают 700 000 колонистов. Она обратилась к Европе

Важно 19:41

Важно 0 комментариев

В соцсети X (Twitter) депутат Рижской думы Лиана Ланга  призвала латвийских европарламентариев «объяснить Брюсселю, что во времена советской оккупации в Латвию уже прибыли 700 000 гражданских колонистов, которые продолжают представлять угрозу»

«Не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят»: Светлана Чулкова

Важно 19:04

Важно 0 комментариев

«У меня не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят. Бюджет составляет 17 миллиардов, ну соберитесь, выделите несколько тысяч этим детям. Но нет, в школах приходится проводить благотворительные акции, чтобы собрать нужную сумму», - с депутатом Сейма, главой парламентской фракции «Стабильности!» Светланой Чулковой мы поговорили о том, на какие шиши будем жить в следующем году, о гендерных страстях вокруг Стамбульской конвенции, о лицемерии оппозиции в Сейме, и, конечно, о приключениях в Эстонии.

Шахматный гроссмейстер Даниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет

Спорт 18:52

Спорт 0 комментариев

Американский гроссмейстер и видеоблогер Дэниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет. Причину смерти не называют. Чемпион мира в 12 лет и любимец публики, он был широко известен как популяризатор шахмат, страсть к которым сформировала его жизнь.

Водительские права в смартфоне и новые правила для водителей: ЕС утвердил реформу сегодня

Важно 18:49

Важно 0 комментариев

21 октября 2025 года Совет Европейского Союза официально утвердил реформу директивы о водительских удостоверениях, согласованную ранее с Европарламентом. Это решение завершает многолетние переговоры о модернизации правил вождения в Европе.

Обнаружен обгоревший труп мужчины. Полиция просит опознать его по вещам

Важно 18:34

Важно 0 комментариев

12 октября в Государственную полицию поступила информация о том, что в Лиепае, на бульваре Атмодас, загорелся садовый домик, в котором были обнаружены останки неустановленного мужчины.

Симптомы указывали на инсульт! Внуки спасли жизнь бабушке

ЧП и криминал 18:31

ЧП и криминал 0 комментариев

Такие случаи редки, но они происходят. Даже самые маленькие члены семьи могут спасти чью-то жизнь. 

