Минземледелия прикинул убытки фермеров: кому положена компенсация

От обильных дождей пострадали 84 987 гектаров сельскохозяйственных угодий, включая посевы зерновых, масличных, бобовых, фруктовых и овощных культур. Из них 6 533 гектара составляют незасеянные площади. Наибольшие потери отмечены на посевах озимой пшеницы, многолетних трав, овса, гороха и яровой пшеницы.

Кроме того, в результате весенних заморозков пострадали плодовые культуры на общей площади 2 320 гектаров. Больше всего пострадали посадки черной смородины, яблони, кустовой черники, облепихи и груши.

Министерство земледелия призывает фермеров, пострадавших от неблагоприятных погодных условий, продолжать подавать в Службу поддержки села (СПС) данные о поврежденных посевных площадях.

Министерство земледелия подчеркивает, что каждое сообщение фермеров имеет важное значение для объективной оценки ситуации во всех пострадавших отраслях. В ведомстве напоминают, что заявки на компенсацию ущерба можно подавать через электронную систему СПС или с помощью мобильного приложения.

Как сообщалось, 5 августа на внеочередном заседании в порядке опроса правительство решило объявить чрезвычайную ситуацию в сельском хозяйстве на всей территории Латвии до 4 ноября 2025 года с целью компенсации ущерба от последствий заморозков, дождей и наводнений.