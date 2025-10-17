Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
МИД Латвии гордится своей борьбой с русскими. С латвийскими русскими (8)

Редакция PRESS 17 октября, 2025 10:48

LETA

15 октября в Латвии отмечали день государственного языка. По этому случаю министр иностранных дел Латвии Байба Браже написала в Твиттере/X, что её министерство с гордостью защищает наш язык ежедневно и на международном уровне. И привела в пример выигранные Латвией у русских жителей этой страны дела в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ).

"Латышский язык и культура — основа латышской идентичности. Поздравляем с Днём латышского языка!

@Arlietas с гордостью защищает наш язык ежедневно и на международном уровне, укрепляя его роль через выигранные в Европейском суде по правам человека дела и противодействуя попыткам России дезинформировать", - написала Браже.

Её публикацией поделился МИД и раскрыл список выигранных Латвией у русскоязычных жителей этой страны дел в ЕСПЧ:

"За последние 3 года ЕСПЧ подтвердил позицию Латвии в нескольких важных делах, касающихся защиты латышского языка как конституционной ценности, преемственности латвийской государственности и безопасности Латвии в современных геополитических условиях.

Валиуллина и другие (2023), Джибути и другие (2023) и Дьери и другие против Латвии (2024) – относительно этапа реформы образования 2018 года.

Гапоненко против Латвии (2023) – относительно задержания А. Гапоненко в рамках уголовного процесса за действия, направленные против Латвийской Республики, и разжигание национальной, этнической и расовой ненависти в Латвии.

Савицкис и другие против Латвии (2023) – относительно порядка начисления пенсий негражданам.

Родина и Борисова против Латвии (2025) – о запрете проведения шествия и пикета 9 мая и в сентябре 2014 года.

Жданок против Латвии (№ 2) (2024) – о запрете лицам, принимавшим активное участие в деятельности Коммунистической партии Латвии (LKP/PSKP) после 13 января 1991 года, баллотироваться на выборах в Сейм".

«Война не прекратится, если россияне не почувствуют её на себе»: Пуданc (8)

Главный вопрос, который сегодня обсуждается во всём мире в связи с Украиной, — это возможные удары ракетами Tomahawk по глубине территории России. «Война не прекратится, если сама Россия этого не захочет, если её граждане не почувствуют на себе этот войну — вот в чём преимущество использования этих ракет», — сказал генерал-майор, командующий Национальными вооружёнными силами Латвии Каспарс Пуданc в программе TV24 “Nedēļa. Post Scriptum”.

Загрузка

«Не говорите маме, что она умирает»: Латвия единственная страна Европы без хосписного стационара (8)

У соучредителя и одного из руководителей «Hospiss LV» Илзе Зосуле сердце горит за то, чтобы в Латвии смерть перестала быть табу: темой, опутанной страхом и незнанием. Её цель сделать так, чтобы уход из жизни стал не мучительным, а мирным и достойным, пишет jauns.lv. 

Депутату Рижской думы угрожают 700 000 колонистов. Она обратилась к Европе (8)

В соцсети X (Twitter) депутат Рижской думы Лиана Ланга  призвала латвийских европарламентариев «объяснить Брюсселю, что во времена советской оккупации в Латвию уже прибыли 700 000 гражданских колонистов, которые продолжают представлять угрозу»

«Не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят»: Светлана Чулкова (8)

«У меня не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят. Бюджет составляет 17 миллиардов, ну соберитесь, выделите несколько тысяч этим детям. Но нет, в школах приходится проводить благотворительные акции, чтобы собрать нужную сумму», - с депутатом Сейма, главой парламентской фракции «Стабильности!» Светланой Чулковой мы поговорили о том, на какие шиши будем жить в следующем году, о гендерных страстях вокруг Стамбульской конвенции, о лицемерии оппозиции в Сейме, и, конечно, о приключениях в Эстонии.

Шахматный гроссмейстер Даниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет (8)

Американский гроссмейстер и видеоблогер Дэниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет. Причину смерти не называют. Чемпион мира в 12 лет и любимец публики, он был широко известен как популяризатор шахмат, страсть к которым сформировала его жизнь.

Водительские права в смартфоне и новые правила для водителей: ЕС утвердил реформу сегодня (8)

21 октября 2025 года Совет Европейского Союза официально утвердил реформу директивы о водительских удостоверениях, согласованную ранее с Европарламентом. Это решение завершает многолетние переговоры о модернизации правил вождения в Европе.

Обнаружен обгоревший труп мужчины. Полиция просит опознать его по вещам (8)

12 октября в Государственную полицию поступила информация о том, что в Лиепае, на бульваре Атмодас, загорелся садовый домик, в котором были обнаружены останки неустановленного мужчины.

