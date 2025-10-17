"Латышский язык и культура — основа латышской идентичности. Поздравляем с Днём латышского языка!

@Arlietas с гордостью защищает наш язык ежедневно и на международном уровне, укрепляя его роль через выигранные в Европейском суде по правам человека дела и противодействуя попыткам России дезинформировать", - написала Браже.

Её публикацией поделился МИД и раскрыл список выигранных Латвией у русскоязычных жителей этой страны дел в ЕСПЧ:

"За последние 3 года ЕСПЧ подтвердил позицию Латвии в нескольких важных делах, касающихся защиты латышского языка как конституционной ценности, преемственности латвийской государственности и безопасности Латвии в современных геополитических условиях.

Валиуллина и другие (2023), Джибути и другие (2023) и Дьери и другие против Латвии (2024) – относительно этапа реформы образования 2018 года.

Гапоненко против Латвии (2023) – относительно задержания А. Гапоненко в рамках уголовного процесса за действия, направленные против Латвийской Республики, и разжигание национальной, этнической и расовой ненависти в Латвии.

Савицкис и другие против Латвии (2023) – относительно порядка начисления пенсий негражданам.

Родина и Борисова против Латвии (2025) – о запрете проведения шествия и пикета 9 мая и в сентябре 2014 года.

Жданок против Латвии (№ 2) (2024) – о запрете лицам, принимавшим активное участие в деятельности Коммунистической партии Латвии (LKP/PSKP) после 13 января 1991 года, баллотироваться на выборах в Сейм".