"Латышский язык и культура — основа латышской идентичности. Поздравляем с Днём латышского языка!
@Arlietas с гордостью защищает наш язык ежедневно и на международном уровне, укрепляя его роль через выигранные в Европейском суде по правам человека дела и противодействуя попыткам России дезинформировать", - написала Браже.
Её публикацией поделился МИД и раскрыл список выигранных Латвией у русскоязычных жителей этой страны дел в ЕСПЧ:
"За последние 3 года ЕСПЧ подтвердил позицию Латвии в нескольких важных делах, касающихся защиты латышского языка как конституционной ценности, преемственности латвийской государственности и безопасности Латвии в современных геополитических условиях.
Валиуллина и другие (2023), Джибути и другие (2023) и Дьери и другие против Латвии (2024) – относительно этапа реформы образования 2018 года.
Гапоненко против Латвии (2023) – относительно задержания А. Гапоненко в рамках уголовного процесса за действия, направленные против Латвийской Республики, и разжигание национальной, этнической и расовой ненависти в Латвии.
Савицкис и другие против Латвии (2023) – относительно порядка начисления пенсий негражданам.
Родина и Борисова против Латвии (2025) – о запрете проведения шествия и пикета 9 мая и в сентябре 2014 года.
Жданок против Латвии (№ 2) (2024) – о запрете лицам, принимавшим активное участие в деятельности Коммунистической партии Латвии (LKP/PSKP) после 13 января 1991 года, баллотироваться на выборах в Сейм".
