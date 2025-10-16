Эту вакансию заметил Лато Лапса, который не скрывает возмущения: «Я всё больше убеждаюсь в том, что Латвийское государство уничтожают систематически и целенаправленно, разрушая сами его основы — латышское образование, латышскую семью и латышскую культуру».

Комментаторы столь же возмущены, потому что предлагать зарплату, близкую к минимальной, за полную занятость, при этом требуя соответствующее образование и опыт, да ещё в учреждении, которое служит центром латышского мировоззрения и образования — более чем неуважительно:

«Господи… Это сущие гроши. В то же время в небольшой городской основной школе директор и заместитель получают от 2500 евро.»

«Ну не может быть, статистика ведь показывает, что средняя зарплата в стране значительно выше! Не верю, что даже руководитель государственного учреждения не может достичь среднего показателя роста, о котором вещает пропаганда? В частном секторе Налоговая служба сразу бы заинтересовалась с подозрением на зарплату в конверте.»

«У них даже глаз не дёрнется, когда они размещают объявление с такой зарплатой, за которую можно один раз сходить в магазин, купить верёвку и мыло, а на табуретку уже нужно брать быстрый кредит…»

Нужно отметить, что руководители библиотек в Риге зарабатывают не сильно больше своих коллег из регионов.