Es aizvien vairāk pārliecinos par to, ka Latvijas valsts tiek iznīcināta sistemātiski un mērķtiecīgi, graujot pašus tās pamatus - latviešu izglītību, latviešu ģimeni un latviešu kultūru. pic.twitter.com/nBveB678J5— Lato Lapsa (@Lato_Lapsa) October 13, 2025
Эту вакансию заметил Лато Лапса, который не скрывает возмущения: «Я всё больше убеждаюсь в том, что Латвийское государство уничтожают систематически и целенаправленно, разрушая сами его основы — латышское образование, латышскую семью и латышскую культуру».
Комментаторы столь же возмущены, потому что предлагать зарплату, близкую к минимальной, за полную занятость, при этом требуя соответствующее образование и опыт, да ещё в учреждении, которое служит центром латышского мировоззрения и образования — более чем неуважительно:
«Господи… Это сущие гроши. В то же время в небольшой городской основной школе директор и заместитель получают от 2500 евро.»
«Ну не может быть, статистика ведь показывает, что средняя зарплата в стране значительно выше! Не верю, что даже руководитель государственного учреждения не может достичь среднего показателя роста, о котором вещает пропаганда? В частном секторе Налоговая служба сразу бы заинтересовалась с подозрением на зарплату в конверте.»
«У них даже глаз не дёрнется, когда они размещают объявление с такой зарплатой, за которую можно один раз сходить в магазин, купить верёвку и мыло, а на табуретку уже нужно брать быстрый кредит…»
Нужно отметить, что руководители библиотек в Риге зарабатывают не сильно больше своих коллег из регионов.