Сейм передал проект госбюджета на рассмотрение комиссиям

Редакция PRESS 16 октября, 2025 14:32

LETA

Депутаты Сейма сегодня передали на рассмотрение комиссиям проект государственного бюджета на следующий год и сопровождающий его пакет законопроектов.

В пакет включено почти 50 законопроектов, в том числе по изменению ряда налогов и реформе системы пенсий по выслуге лет.

Результаты голосования по проекту госбюджета показали, что правящей коалиции удалось обеспечить большинство в 51 голос для передачи бюджетного пакета комиссиям, тогда как от оппозиции голосовало около 40 депутатов. Ранее отдельные заседания Сейма приходилось прерывать, поскольку правящей коалиции не удавалось обеспечить кворум.

Руководитель фракции "Нового Единства" Эдмундс Юревицс ранее сообщил агентству ЛЕТА, что рассмотрение бюджета в первом чтении планируется начать 5 ноября, а во втором, окончательном чтении депутаты начнут его рассматривать 3 декабря и завершат работу 5 декабря.

Председатель комиссии по бюджету и финансам Анда Чакша в среду на церемонии передачи бюджетного пакета в Сейм пообещала, что тщательно будут проверяться расходы каждого министерства. На заседания комиссии будут приглашены представители министерств, чтобы обсудить расходы на следующий год и, возможно, найти новые способы их сокращения.

Как сообщалось, утвержденный правительством проект госбюджета на 2026 год предусматривает доходы в размере 16,064 млрд евро, а расходы - в размере 17,945 млрд евро. По сравнению с бюджетом 2025 года прирост бюджетных доходов превысит рост расходов - доходы планируется увеличить на 944,6 млн евро, а расходы - на 804,3 млн евро.

Доходы основного бюджета составят 10,9 млрд евро, расходы - 13,2 млрд евро. В специальном бюджете доходы предусмотрены в размере 5,5 млрд евро, расходы - 5,1 млрд евро.

Прогноз валового внутреннего продукта (ВВП) Латвии в следующем году в фактических ценах составляет 43,953 млрд евро, дефицит бюджета - 3,3% от ВВП, а государственный долг не превысит 55% от ВВП.

Расходы общего правительственного сектора в следующем году снизятся до 47% от ВВП по сравнению с 47,5% в этом году. Одновременно с сокращением общих расходов вырастут расходы на оборону.

В целом расходы на следующий год сокращены на 171 млн евро. Для приоритетных мер выделено 693,5 млн евро, в том числе 448,3 млн евро предусмотрено на нужды обороны и безопасности.

Как сообщило Министерство финансов, проект госбюджета на 2026 год и среднесрочные бюджетные рамки на 2026-2028 годы разработаны в соответствии с правилами Европейского союза и национальными нормами фискальной дисциплины.

В бюджете следующего года предусмотрено дополнительное финансирование для повышения безопасности государства, поддержки семей с детьми и образования. Также, как отмечает Минфин, предусмотрены инвестиции из фондов ЕС на сумму более 1 млрд евро, а доходы самоуправлений увеличатся на 151,4 млн евро.

Как указал Минфин, бюджет на 2026 год разработан на основе осторожных макроэкономических прогнозов, которые предусматривают умеренный рост экономики и постепенное снижение инфляции.

Рост экономики в этом году прогнозируется на уровне 1,1%, в следующем году - 2,1%, а в последующие годы - до 2,2%.

Прогноз инфляции на 2025 год повышен до 3,5%, что в основном связано с ростом цен на продукты питания и тарифов на отопление. В последующие годы Минфин прогнозирует постепенное снижение инфляции - до 2,3% в 2026 году и до 2,2% в последующие годы.

Дефицит бюджета в 2025 году прогнозируется в размере 2,9% от ВВП, в 2026 году он вырастет до 3,3%, а в среднесрочной перспективе составит около 3,6%.

В целом для установленных правительством приоритетов в 2026 году предусмотрено финансирование в размере 693,5 млн евро, в 2027 году - 724,8 млн евро, а в 2028 году - 935,9 млн евро. Существенная часть этих средств - 448,3 млн евро - будет направлена на укрепление безопасности: повышение боеспособности Национальных вооруженных сил, развитие военной инфраструктуры, систем охраны границы, поддержку местной оборонной индустрии и создание новых рабочих мест.

Общий объем финансирования обороны в следующем году составит 2,2 млрд евро, или 4,9% от ВВП.

94,8 млн евро дополнительно выделены для поддержки семей с детьми и улучшения охраны здоровья матери и ребенка, а в целом финансирование здравоохранения увеличится на 27,9 млн евро до 1,9 млрд евро.

В сфере образования 45 млн евро предусмотрены для внедрения новой модели оплаты труда педагогов "Программа в школе". Дополнительные средства выделены и для социально важных мер - расширения паллиативной помощи, улучшения доступности социальных и реабилитационных услуг.

Как отмечает Минфин, одним из стимулов для роста экономики в следующем году станут средства из фондов ЕС, объем которых превысит 1 млрд евро.

Распознать курземский диалект? Задания второклассникам приводят в отчаяние

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Легионеллы наступают: новая вспышка опасной инфекции в Латвии

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

«Война не прекратится, если россияне не почувствуют её на себе»: Пуданc

Главный вопрос, который сегодня обсуждается во всём мире в связи с Украиной, — это возможные удары ракетами Tomahawk по глубине территории России. «Война не прекратится, если сама Россия этого не захочет, если её граждане не почувствуют на себе этот войну — вот в чём преимущество использования этих ракет», — сказал генерал-майор, командующий Национальными вооружёнными силами Латвии Каспарс Пуданc в программе TV24 “Nedēļa. Post Scriptum”.

«Не говорите маме, что она умирает»: Латвия единственная страна Европы без хосписного стационара

У соучредителя и одного из руководителей «Hospiss LV» Илзе Зосуле сердце горит за то, чтобы в Латвии смерть перестала быть табу: темой, опутанной страхом и незнанием. Её цель сделать так, чтобы уход из жизни стал не мучительным, а мирным и достойным, пишет jauns.lv. 

Депутату Рижской думы угрожают 700 000 колонистов. Она обратилась к Европе

В соцсети X (Twitter) депутат Рижской думы Лиана Ланга  призвала латвийских европарламентариев «объяснить Брюсселю, что во времена советской оккупации в Латвию уже прибыли 700 000 гражданских колонистов, которые продолжают представлять угрозу»

«Не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят»: Светлана Чулкова

«У меня не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят. Бюджет составляет 17 миллиардов, ну соберитесь, выделите несколько тысяч этим детям. Но нет, в школах приходится проводить благотворительные акции, чтобы собрать нужную сумму», - с депутатом Сейма, главой парламентской фракции «Стабильности!» Светланой Чулковой мы поговорили о том, на какие шиши будем жить в следующем году, о гендерных страстях вокруг Стамбульской конвенции, о лицемерии оппозиции в Сейме, и, конечно, о приключениях в Эстонии.

Шахматный гроссмейстер Даниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет

Американский гроссмейстер и видеоблогер Дэниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет. Причину смерти не называют. Чемпион мира в 12 лет и любимец публики, он был широко известен как популяризатор шахмат, страсть к которым сформировала его жизнь.

