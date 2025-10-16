Сейм передал проект госбюджета на рассмотрение комиссиям

В пакет включено почти 50 законопроектов, в том числе по изменению ряда налогов и реформе системы пенсий по выслуге лет.

Результаты голосования по проекту госбюджета показали, что правящей коалиции удалось обеспечить большинство в 51 голос для передачи бюджетного пакета комиссиям, тогда как от оппозиции голосовало около 40 депутатов. Ранее отдельные заседания Сейма приходилось прерывать, поскольку правящей коалиции не удавалось обеспечить кворум.

Руководитель фракции "Нового Единства" Эдмундс Юревицс ранее сообщил агентству ЛЕТА, что рассмотрение бюджета в первом чтении планируется начать 5 ноября, а во втором, окончательном чтении депутаты начнут его рассматривать 3 декабря и завершат работу 5 декабря.

Председатель комиссии по бюджету и финансам Анда Чакша в среду на церемонии передачи бюджетного пакета в Сейм пообещала, что тщательно будут проверяться расходы каждого министерства. На заседания комиссии будут приглашены представители министерств, чтобы обсудить расходы на следующий год и, возможно, найти новые способы их сокращения.

Как сообщалось, утвержденный правительством проект госбюджета на 2026 год предусматривает доходы в размере 16,064 млрд евро, а расходы - в размере 17,945 млрд евро. По сравнению с бюджетом 2025 года прирост бюджетных доходов превысит рост расходов - доходы планируется увеличить на 944,6 млн евро, а расходы - на 804,3 млн евро.

Доходы основного бюджета составят 10,9 млрд евро, расходы - 13,2 млрд евро. В специальном бюджете доходы предусмотрены в размере 5,5 млрд евро, расходы - 5,1 млрд евро.

Прогноз валового внутреннего продукта (ВВП) Латвии в следующем году в фактических ценах составляет 43,953 млрд евро, дефицит бюджета - 3,3% от ВВП, а государственный долг не превысит 55% от ВВП.

Расходы общего правительственного сектора в следующем году снизятся до 47% от ВВП по сравнению с 47,5% в этом году. Одновременно с сокращением общих расходов вырастут расходы на оборону.

В целом расходы на следующий год сокращены на 171 млн евро. Для приоритетных мер выделено 693,5 млн евро, в том числе 448,3 млн евро предусмотрено на нужды обороны и безопасности.

Как сообщило Министерство финансов, проект госбюджета на 2026 год и среднесрочные бюджетные рамки на 2026-2028 годы разработаны в соответствии с правилами Европейского союза и национальными нормами фискальной дисциплины.

В бюджете следующего года предусмотрено дополнительное финансирование для повышения безопасности государства, поддержки семей с детьми и образования. Также, как отмечает Минфин, предусмотрены инвестиции из фондов ЕС на сумму более 1 млрд евро, а доходы самоуправлений увеличатся на 151,4 млн евро.

Как указал Минфин, бюджет на 2026 год разработан на основе осторожных макроэкономических прогнозов, которые предусматривают умеренный рост экономики и постепенное снижение инфляции.

Рост экономики в этом году прогнозируется на уровне 1,1%, в следующем году - 2,1%, а в последующие годы - до 2,2%.

Прогноз инфляции на 2025 год повышен до 3,5%, что в основном связано с ростом цен на продукты питания и тарифов на отопление. В последующие годы Минфин прогнозирует постепенное снижение инфляции - до 2,3% в 2026 году и до 2,2% в последующие годы.

Дефицит бюджета в 2025 году прогнозируется в размере 2,9% от ВВП, в 2026 году он вырастет до 3,3%, а в среднесрочной перспективе составит около 3,6%.

В целом для установленных правительством приоритетов в 2026 году предусмотрено финансирование в размере 693,5 млн евро, в 2027 году - 724,8 млн евро, а в 2028 году - 935,9 млн евро. Существенная часть этих средств - 448,3 млн евро - будет направлена на укрепление безопасности: повышение боеспособности Национальных вооруженных сил, развитие военной инфраструктуры, систем охраны границы, поддержку местной оборонной индустрии и создание новых рабочих мест.

Общий объем финансирования обороны в следующем году составит 2,2 млрд евро, или 4,9% от ВВП.

94,8 млн евро дополнительно выделены для поддержки семей с детьми и улучшения охраны здоровья матери и ребенка, а в целом финансирование здравоохранения увеличится на 27,9 млн евро до 1,9 млрд евро.

В сфере образования 45 млн евро предусмотрены для внедрения новой модели оплаты труда педагогов "Программа в школе". Дополнительные средства выделены и для социально важных мер - расширения паллиативной помощи, улучшения доступности социальных и реабилитационных услуг.

Как отмечает Минфин, одним из стимулов для роста экономики в следующем году станут средства из фондов ЕС, объем которых превысит 1 млрд евро.