Он отметил, что самыми серьезными инцидентами были вторжение дронов в Польшу и нарушение воздушного пространства Эстонии, продолжавшееся 12 минут. Также следует упомянуть появление предположительно российских дронов в аэропортах разных европейских городов. По словам Сартса, все эти нарушения организованы так, чтобы не вызвать полномасштабного ответа НАТО, а рассчитаны на то, чтобы альянс обсуждал эти инциденты, понимал свою уязвимость.

По мнению руководителя "Stratcom", то, что Москва прибегает к подобным "осторожным" проверкам, означает, что она не хочет серьезной ответной реакции. С другой стороны, если оставить подобные "проверки" без ответа, их интенсивность неизбежно возрастет.

Что касается дронов, то, по словам Сартса, абсолютная безопасность воздушного пространства от их вторжения - это иллюзия, так как ни одна страна технологически не способна обеспечить полную защиту воздушного пространства.

"Риски инцидентов высоки. В то же время я не думаю, что Россия всерьез сомневается в возможностях НАТО, иначе эти многочисленные нарушения были бы откалиброваны иначе - провокации были бы гораздо серьезнее. Здесь главное - верит ли Россия в единый ответ НАТО", - сказал руководитель "Stratcom".

В то же время, как отметил Сартс, логика военного мышления подсказывает, что Кремль обсуждал планы нападения на страны НАТО, но само по себе это не является чем-то неожиданным. Запад тоже планирует и обсуждает различные военные сценарии.

"Учитывая общую риторику России, обсуждение потенциальных целей нападения не кажется чем-то из ряда вон выходящим. Я бы удивился, если бы Москва это не обсуждала. Но следует ли из этого, что Россия реально намерена напасть? Нет. Наличие планов логично, но это не значит, что Россия готова немедленно приступить к их реализации. Есть и другие факторы, в том числе наша готовность реагировать на подобные провокации", - сказал Сартс.

