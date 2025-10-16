Обыски по месту жительства подозреваемого и в его гараже принесли Налогово-таможенной полиции внушительный «улов»: около 250 кг каннабиса (марихуаны и гашиша), порядка 212 кг клефедрона, около 210 кг алпразолама и MDMA. Помимо наркотиков, у него нашли наличные, драгоценности и огнестрельное оружие, сообщает LSM.

Подсчеты экспертов показывают, что примерная стоимость изъятых наркотических и психотропных веществ на нелегальном рынке при реализации в розницу составила бы до 30 млн евро. Количество и разнообразие этого «товара» указывают на большой размах наркобизнеса и возможную связь с международной преступностью. Вероятно, часть веществ предназначалась для сбыта в Латвии.

До суда подозреваемый оставлен под арестом. Ему грозит от 5 до 15 лет лишения свободы.