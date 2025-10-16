Бездонная бочка: самоуправления жалуются Силине на дикий рост расходов

В письме премьер министру Эвике Силине, министру финансов Арвилсу Ашераденсу, министерствам, Государственной инспекции данных и другим учреждениям отмечается, что предлагаемые ООО "ZZ Dats" расходы на обслуживание ЕИСС в следующем году для некоторых самоуправлений вырастут на 80%, а для отдельных - практически удвоятся.

ЛСС подчеркивает, что резкое повышение цен создает риск увеличения бюрократической нагрузки и административных расходов, а также может привести к возврату самоуправлений на бумажный документооборот.

В письме организация призывает госучреждения найти долгосрочные решения для ликвидации монополии на рынке информационных систем для самоуправлений и поддержать их, обеспечив качественные цифровые услуги даже в условиях меняющегося бюджета.

Латвийские самоуправления используют разработанную ООО "ZZ Dats" систему с 1997 года. Она обеспечивает цифровые решения для таких важных функций самоуправлений, как администрирование налога на недвижимость, регистрация жителей и предоставление социальных услуг. Самоуправления не являются владельцами системы и ежегодно обязаны покрывать растущие расходы на ее обслуживание. В 2025 году ООО "ZZ Dats" уже увеличило стоимость услуг для всех самоуправлений на 30%, что привело к дополнительным административным расходам.

Организация также напоминает о киберинциденте, произошедшем в конце прошлого года, когда утечка персональных данных затронула все самоуправления и привела к выговору и штрафу от Государственной инспекции данных. Несмотря на это, указанное предприятие остается единственным поставщиком услуг для самоуправлений, подчеркивает ЛСС.

Согласно данным "Firmas.lv", ООО "ZZ Dats" в прошлом году работало с оборотом в размере 17,66 млн евро, а его прибыль составила 3,49 млн евро.