Бездонная бочка: самоуправления жалуются Силине на дикий рост расходов

Редакция PRESS 16 октября, 2025 12:49

Новости Латвии 0 комментариев

Латвийский союз самоуправлений (ЛСС) направил письмо представителям правительства и самоуправлений, предупредив, что значительный рост расходов на обслуживание единой информационной системы самоуправлений (ЕИСС) может вынудить их отказаться от электронного документооборота, сообщили агентству ЛЕТА в организации.

В письме премьер министру Эвике Силине, министру финансов Арвилсу Ашераденсу, министерствам, Государственной инспекции данных и другим учреждениям отмечается, что предлагаемые ООО "ZZ Dats" расходы на обслуживание ЕИСС в следующем году для некоторых самоуправлений вырастут на 80%, а для отдельных - практически удвоятся.

ЛСС подчеркивает, что резкое повышение цен создает риск увеличения бюрократической нагрузки и административных расходов, а также может привести к возврату самоуправлений на бумажный документооборот.

В письме организация призывает госучреждения найти долгосрочные решения для ликвидации монополии на рынке информационных систем для самоуправлений и поддержать их, обеспечив качественные цифровые услуги даже в условиях меняющегося бюджета.

Латвийские самоуправления используют разработанную ООО "ZZ Dats" систему с 1997 года. Она обеспечивает цифровые решения для таких важных функций самоуправлений, как администрирование налога на недвижимость, регистрация жителей и предоставление социальных услуг. Самоуправления не являются владельцами системы и ежегодно обязаны покрывать растущие расходы на ее обслуживание. В 2025 году ООО "ZZ Dats" уже увеличило стоимость услуг для всех самоуправлений на 30%, что привело к дополнительным административным расходам.

Организация также напоминает о киберинциденте, произошедшем в конце прошлого года, когда утечка персональных данных затронула все самоуправления и привела к выговору и штрафу от Государственной инспекции данных. Несмотря на это, указанное предприятие остается единственным поставщиком услуг для самоуправлений, подчеркивает ЛСС.

Согласно данным "Firmas.lv", ООО "ZZ Dats" в прошлом году работало с оборотом в размере 17,66 млн евро, а его прибыль составила 3,49 млн евро.

«Не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят»: Светлана Чулкова

Важно 19:04

Важно 0 комментариев

«У меня не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят. Бюджет составляет 17 миллиардов, ну соберитесь, выделите несколько тысяч этим детям. Но нет, в школах приходится проводить благотворительные акции, чтобы собрать нужную сумму», - с депутатом Сейма, главой парламентской фракции «Стабильности!» Светланой Чулковой мы поговорили о том, на какие шиши будем жить в следующем году, о гендерных страстях вокруг Стамбульской конвенции, о лицемерии оппозиции в Сейме, и, конечно, о приключениях в Эстонии.

«У меня не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят. Бюджет составляет 17 миллиардов, ну соберитесь, выделите несколько тысяч этим детям. Но нет, в школах приходится проводить благотворительные акции, чтобы собрать нужную сумму», - с депутатом Сейма, главой парламентской фракции «Стабильности!» Светланой Чулковой мы поговорили о том, на какие шиши будем жить в следующем году, о гендерных страстях вокруг Стамбульской конвенции, о лицемерии оппозиции в Сейме, и, конечно, о приключениях в Эстонии.

Шахматный гроссмейстер Даниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет

Спорт 18:52

Спорт 0 комментариев

Американский гроссмейстер и видеоблогер Дэниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет. Причину смерти не называют. Чемпион мира в 12 лет и любимец публики, он был широко известен как популяризатор шахмат, страсть к которым сформировала его жизнь.

Американский гроссмейстер и видеоблогер Дэниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет. Причину смерти не называют. Чемпион мира в 12 лет и любимец публики, он был широко известен как популяризатор шахмат, страсть к которым сформировала его жизнь.

Водительские права в смартфоне и новые правила для водителей: ЕС утвердил реформу сегодня

Важно 18:49

Важно 0 комментариев

21 октября 2025 года Совет Европейского Союза официально утвердил реформу директивы о водительских удостоверениях, согласованную ранее с Европарламентом. Это решение завершает многолетние переговоры о модернизации правил вождения в Европе.

21 октября 2025 года Совет Европейского Союза официально утвердил реформу директивы о водительских удостоверениях, согласованную ранее с Европарламентом. Это решение завершает многолетние переговоры о модернизации правил вождения в Европе.

Обнаружен обгоревший труп мужчины. Полиция просит опознать его по вещам

Важно 18:34

Важно 0 комментариев

12 октября в Государственную полицию поступила информация о том, что в Лиепае, на бульваре Атмодас, загорелся садовый домик, в котором были обнаружены останки неустановленного мужчины.

12 октября в Государственную полицию поступила информация о том, что в Лиепае, на бульваре Атмодас, загорелся садовый домик, в котором были обнаружены останки неустановленного мужчины.

Симптомы указывали на инсульт! Внуки спасли жизнь бабушке

ЧП и криминал 18:31

ЧП и криминал 0 комментариев

Такие случаи редки, но они происходят. Даже самые маленькие члены семьи могут спасти чью-то жизнь. 

Такие случаи редки, но они происходят. Даже самые маленькие члены семьи могут спасти чью-то жизнь. 

Ужин с монархами: Латвию посетят король и королева Дании

Новости Латвии 18:29

Новости Латвии 0 комментариев

Король Дании Фредерик X и королева Мария посетят Латвию с государственным визитом 28 и 29 октября, сообщил агентству ЛЕТА советник президента Латвии Мартиньш Дрегерис.

Король Дании Фредерик X и королева Мария посетят Латвию с государственным визитом 28 и 29 октября, сообщил агентству ЛЕТА советник президента Латвии Мартиньш Дрегерис.

Мальчик сам не рассказывал: почему многолетнее насилие над ребёнком никто не заметил

Новости Латвии 18:26

Новости Латвии 0 комментариев

Тринадцатилетний мальчик из Лиепаи годами терпел побои от матери и отчима. Когда ребёнок наконец сбежал из дома, оказалось, что о происходящем не знали ни школа, ни соцслужба, ни соседи.

Тринадцатилетний мальчик из Лиепаи годами терпел побои от матери и отчима. Когда ребёнок наконец сбежал из дома, оказалось, что о происходящем не знали ни школа, ни соцслужба, ни соседи.

