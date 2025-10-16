Настало время для более жесткой и ответственной миграционной политики по всей Европе: Силиня

В публикации в социальных сетях премьер подчеркивает, что безопасность граждан Латвии и стран Европейского союза (ЕС) не может быть поставлена под угрозу из-за незаконной миграции.

Силиня предложила на общеевропейском уровне пересмотреть принципы миграционной политики и предоставления убежища. В мае при участии лидеров восьми других стран была начата совместная работа над этой инициативой.

"К нашей инициативе присоединяется все больше европейских государств", - отметила политик.

Силиня напомнила, что Латвия уже несколько лет сталкивается с давлением незаконной миграции и вынуждена тратить значительные ресурсы на охрану внешней границы страны, которая одновременно является и границей ЕС.

Как сообщалось, Союз зеленых и крестьян (СЗК) обратился к министру иностранных дел Байбе Браже с просьбой разъяснить, какие меры планируются для признания особой ситуации в Латвии - аналогичной той, что установлена в Польше. По данным СЗК, Польша в ближайшее время может быть освобождена от требований миграционного пакта ЕС о перераспределении мигрантов и связанных с этим финансовых санкций, говорится в заявлении объединения для СМИ.

В ответ министр иностранных дел Байба Браже в среду днем заявила в социальных сетях, что никаких исключений из миграционного пакта для Польши не предусмотрено и соответствующее решение не принималось.

"Следует также отметить, что данные вопросы находятся в компетенции Министерства внутренних дел", - подчеркнула министр, добавив, что "вводящие в заблуждение сообщения распространяются не только из России, но и внутри самой Латвии".