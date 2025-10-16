Ребенку нужна скорая, а работники бездействуют: омбудсмен требует закрыть детский дом под Добеле

Обнаружилось, что дети не посещают школу, а воспитатели не знают как действовать в случае явных проблем со здоровьем у детей.

До руководства Добельской социальной службы, выступающей законным представителем детей, дозвониться не удалось. Обязанности руководителя центра временно исполняет заместитель главы социальной службы.

Во время визита омбудсмена у одного из детей дошкольного возраста были замечены серьезные проблемы со здоровьем, включая затрудненное дыхание из-за повышенной температуры. Только после вмешательства омбудсмена сотрудница центра вызвала скорую помощь. Однако, когда прибыла бригада скорой, никто из сотрудников не смог сообщить, кто является законным представителем ребенка, предоставить документы или указать, кто должен сопровождать ребенка в больницу.

«Это вопиющее нарушение прав детей. Сотрудники обязаны знать алгоритм действий в таких базовых вещах, как здоровье, жизнь и безопасность детей. Недопустимо, чтобы дети из-за своей беспомощности подвергались опасности, а их законный представитель, который должен выполнять родительские обязанности, например сопровождать ребенка в больницу, не вмешивался. Дети не выбирали такую жизнь. Жизнь поставила их в эту ужасную ситуацию. Это обязанность государства, муниципалитета и конкретных сотрудников — обеспечить детям безопасную и семейную среду! Центр не может продолжать работать в таком виде. Если муниципалитет долгое время не способен или не желает решать застарелые проблемы, центр должен быть закрыт! Министерство благосостояния не должно медлить с оценкой возможности исключения учреждения из реестра услуг», — резко высказалась омбудсмен К. Палкова.

Целью проверки было выяснить, как изменилась ситуация после предыдущих визитов и рекомендаций. Несмотря на улучшения в помещениях и питании, выявленные факты подтверждают, что в центре не налажены ни базовые механизмы действий, ни управление в кризисных ситуациях.

«Уважение к ребенку, безопасность и права детей — это не вопрос выбора, а обязанность государства и муниципалитета, а также проверка совести общества. Если права детей нарушаются, учреждения обязаны действовать немедленно», — подчеркнула омбудсмен.

С учетом выявленных нарушений омбудсмен призывает Министерство благосостояния незамедлительно оценить деятельность центра и принять соответствующие меры. В случае бездействия омбудсмен готов обратиться в суд, чтобы защитить права детей и обеспечить им безопасную, достойную и развивающую среду, как того требуют латвийские и международные правовые акты.