В будущем автовокзала в центре больше не будет: мэр Риги (1)

Редакция PRESS 16 октября, 2025 18:55

Выбор редакции 1 комментариев

Заместитель мэра Риги Марис Спринджукс в эфире LTV «Rīta panorāma» повторил когда-то довольно популярную идею о том, что автовокзал должен быть децентрализован. Междугородние автобусы, по его мнению, не должны заезжать в центр Риги. С этой идеей согласен и мэр Риги Виестурс Клейнбергс, который признает, что Рижская дума хочет создать «мобильностные пункты», где людям придется пересаживаться на городской общественный транспорт. По его словам, в будущем автовокзала в центре больше не будет, хотя сейчас без него ещё не обойтись, пишет издание "Неаткарига".

Идея об автовокзале за пределами центра не нова. Она время от времени появляется в повестке дня ещё с прошлого века, когда вынос крупных инфраструктурных объектов за пределы городских центров считался современной и модной концепцией. В то время в градостроительстве преобладал дух полицентризма, и было популярно размещать важные объекты национального значения (административные здания, театры, оперы, стадионы, медицинские центры, банки, автовокзалы, железнодорожные станции и т. д.) за пределами центральных районов, часто в бывших промышленных зонах.

На первый взгляд эта идея казалась логичной. Нужно было оживить эти удаленные, нередко заброшенные территории. Вокруг таких построенных объектов-«якорей» предполагалось формировать новые локальные центры. В качестве положительного примера такого подхода часто приводили превращение бывшей лондонской судоверфи Canary Wharf в современный финансовый центр (альтернативу Лондонскому Сити), хотя в последнее время и этот проект уже оценивается менее однозначно, поскольку появились новые «центры» ближе к старой городской части (на другом берегу Темзы напротив старого Сити).

К сожалению (или, скорее, к счастью для Риги), мировая практика показала, что создание таких «новых центров» не всегда приносит ожидаемый эффект. Люди неохотно ездят на концерты или в оперу, построенные на окраине. Вокруг этих объектов не формируется никакой инфраструктуры нового центра. Вспомним идею строительства национального концертного зала на лугах Спилве. Можно лишь поздравить себя, что эта идея не получила развития.

То же касается и автовокзалов. Хороший пример — автобусный вокзал Берлина, который построили на западной окраине города. Вокзал пустует, потому что потенциальные пассажиры неохотно им пользуются. Окрестности деградируют ещё сильнее, поскольку такие транспортные узлы имеют тенденцию притягивать сомнительный контингент.

Другая, не менее важная причина, по которой когда-то была популярна идея выноса автовокзалов из центров, — это стремление снизить транспортную нагрузку в центральных районах. На бумаге это может казаться разумным, но на практике почти не даёт результата.

Во-первых, автобусное сообщение в городе масштаба Риги и с населением всей Латвии менее двух миллионов человек не настолько интенсивно, чтобы существенно влиять на транспортный поток. Кроме того, межгородское автобусное сообщение в Риге и так преимущественно организовано в обход центра — по крупным магистралям. Несколько автобусов не оказывают значимого влияния на трафик.

Количество автобусов, не заходящих в центр, незначительно по сравнению с неудобствами, которые людям придётся терпеть, если им придётся дополнительно добираться до/из городской окраины. Из-за этих неудобств при выборе — ехать на автомобиле или автобусе — люди могут предпочесть автомобиль. Конечно, большинство тех, кто обычно пользуется личным транспортом, так и продолжат это делать, но речь о тех, кто по разным причинам иногда выбирает автобус вместо машины. Если конечная точка автобусов будет перенесена на окраину, аргументы в пользу общественного транспорта сильно ослабнут.

Текущее расположение Рижского автовокзала с точки зрения логистики практически идеально. Он находится рядом с центральным железнодорожным вокзалом, а также возле остановки 22-го автобуса, соединяющего город с аэропортом. Даже после открытия линии Rail Baltica (независимо от того, когда и в каком виде это произойдёт) связь со системой межгородских автобусов останется большим преимуществом для нашей транспортной системы.

Комментарии (1)
Обновлено: 20:30 21.10.2025
СМИ: Подготовка встречи Трампа и Путина приостановлена (1)

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Загрузка

Польша предупредила Путина о риске ареста при полете над ней (1)

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Распознать курземский диалект? Задания второклассникам приводят в отчаяние (1)

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Легионеллы наступают: новая вспышка опасной инфекции в Латвии (1)

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

«Война не прекратится, если россияне не почувствуют её на себе»: Пуданc (1)

Главный вопрос, который сегодня обсуждается во всём мире в связи с Украиной, — это возможные удары ракетами Tomahawk по глубине территории России. «Война не прекратится, если сама Россия этого не захочет, если её граждане не почувствуют на себе этот войну — вот в чём преимущество использования этих ракет», — сказал генерал-майор, командующий Национальными вооружёнными силами Латвии Каспарс Пуданc в программе TV24 “Nedēļa. Post Scriptum”.

«Не говорите маме, что она умирает»: Латвия единственная страна Европы без хосписного стационара (1)

У соучредителя и одного из руководителей «Hospiss LV» Илзе Зосуле сердце горит за то, чтобы в Латвии смерть перестала быть табу: темой, опутанной страхом и незнанием. Её цель сделать так, чтобы уход из жизни стал не мучительным, а мирным и достойным, пишет jauns.lv. 

Депутату Рижской думы угрожают 700 000 колонистов. Она обратилась к Европе (1)

В соцсети X (Twitter) депутат Рижской думы Лиана Ланга  призвала латвийских европарламентариев «объяснить Брюсселю, что во времена советской оккупации в Латвию уже прибыли 700 000 гражданских колонистов, которые продолжают представлять угрозу»

