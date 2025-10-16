«Секс с куклой тоже ок, но…»: Херманис ответил недовольным театралам

Ранее прозвучало предложение повысить цены на билеты, раз уж такой спрос. На это «решение» Херманис реагирует отрицательно, считая, что это было бы нечестно. «Это ведь никак не увеличит количество зрителей, которые смогут получить билеты», — добавляет он.

«Показывать спектакли онлайн или по телевидению теоретически можно, но это уже нельзя назвать театром. Я скептически настроен. Секс с резиновой куклой, наверное, тоже ок, но…» — комментирует режиссёр дальнейшие предложения. Также он отклоняет высказанную ранее идею показывать спектакли два раза в день, потому что актёры не роботы.

«Продавать билеты на полгода вперёд мы тоже не можем, потому что хотим более гибко планировать репертуар. И что бы это дало? Мы уже пробовали. В прошлом сезоне мы были единственным репертуарным театром в мире, у которого билеты были распроданы на 6 месяцев вперёд. Зрители всё равно были недовольны.

Конечно, жаль и немного странно, что эта ситуация с невозможностью достать билеты заставила многих сердиться на наш театр. Но это нормальный побочный эффект в искусстве — чем ты успешнее, тем больше врагов. Это нормально, мы привыкли.

Есть ещё проблема в том, что зрители не успевают посмотреть наши старые постановки, потому что Министерство культуры обязало нас постоянно производить новые. Но это уже давняя история.

Тем не менее, Алвис Херманис завершает свою запись хорошими новостями — продажа билетов начнётся не в 11 часов, а вечером, когда люди уже вернулись с работы. Такое решение принято, потому что администрация театра поняла: из-за рабочего времени многие просто не успевают приобрести билеты.