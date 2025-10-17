"Такой простой для понимания фоторепортаж о нас – очень лаконичный и очень содержательный", - пошутила в Facebook автор публикации

Стаканчики не единственное, что с таким рисунком выпустили Andrito Coffee Roastery. Например, есть ещё сумка:

Да и весь мерч компании построен на этих двух фигурах. Которые стали смотреться совсем иначе в силу недавних страстей по Стамбульской конвенции и зачистке улиц Риги от нелегальных мигрантов.

"Очень надеемся, что кофе вам понравился — это главное. Если девушка — фольклористка, то и парень связан с какими-то национальными традициями и фольклором — в данном случае в Эфиопии, в честь родины кофе", - объяснили рисунок представители Andrito Coffee Roastery.