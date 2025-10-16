Как сообщалось, председатель правления Латвийской торгово-промышленной палаты (ЛТПП) Янис Эндзиньш покинул свой пост, чтобы возглавить Группу действий по сокращению бюрократии.

Зариня до сих пор исполняла обязанности члена правления и директора отдела иностранных дел ЛТПП, представляя интересы латвийских предпринимателей как на европейском, так и на международном уровне.

Эндзиньш будет исполнять должностные обязанности в ЛТПП до 28 ноября, а Зариня вступит в новую должность 1 декабря.

Правление продолжит работу в составе двух человек. Обязанности члена правления ЛТПП исполняет также Янис Лиелпетерис.

Ранее сообщалось, что Группа действий по сокращению бюрократии была создана 27 марта. В ней работают представители госуправления, предпринимателей и неправительственных организаций.

ЛТПП объединяет почти 6000 членов: микро-, малые, средние и крупные предприятия из всех регионов и отраслей страны, а также ассоциации, городские клубы предпринимателей и другие объединения предпринимателей.

