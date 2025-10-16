Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Эндзиньш покидает пост главы Латвийской торгово-промышленной палаты (2)

© LETA 16 октября, 2025 17:13

Новости Латвии 2 комментариев

Председателем правления Латвийской торгово-промышленной палаты (ЛТПП) назначена нынешний член правления Катрина Зариня, сообщили в ЛТПП.

Как сообщалось, председатель правления Латвийской торгово-промышленной палаты (ЛТПП) Янис Эндзиньш покинул свой пост, чтобы возглавить Группу действий по сокращению бюрократии.

Зариня до сих пор исполняла обязанности члена правления и директора отдела иностранных дел ЛТПП, представляя интересы латвийских предпринимателей как на европейском, так и на международном уровне.

Эндзиньш будет исполнять должностные обязанности в ЛТПП до 28 ноября, а Зариня вступит в новую должность 1 декабря.

Правление продолжит работу в составе двух человек. Обязанности члена правления ЛТПП исполняет также Янис Лиелпетерис.

Ранее сообщалось, что Группа действий по сокращению бюрократии была создана 27 марта. В ней работают представители госуправления, предпринимателей и неправительственных организаций.

ЛТПП объединяет почти 6000 членов: микро-, малые, средние и крупные предприятия из всех регионов и отраслей страны, а также ассоциации, городские клубы предпринимателей и другие объединения предпринимателей.
 

«Не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят»: Светлана Чулкова (2)

Важно 19:04

Важно 2 комментариев

«У меня не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят. Бюджет составляет 17 миллиардов, ну соберитесь, выделите несколько тысяч этим детям. Но нет, в школах приходится проводить благотворительные акции, чтобы собрать нужную сумму», - с депутатом Сейма, главой парламентской фракции «Стабильности!» Светланой Чулковой мы поговорили о том, на какие шиши будем жить в следующем году, о гендерных страстях вокруг Стамбульской конвенции, о лицемерии оппозиции в Сейме, и, конечно, о приключениях в Эстонии.

Шахматный гроссмейстер Даниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет (2)

Спорт 18:52

Спорт 2 комментариев

Американский гроссмейстер и видеоблогер Дэниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет. Причину смерти не называют. Чемпион мира в 12 лет и любимец публики, он был широко известен как популяризатор шахмат, страсть к которым сформировала его жизнь.

Водительские права в смартфоне и новые правила для водителей: ЕС утвердил реформу сегодня (2)

Важно 18:49

Важно 2 комментариев

21 октября 2025 года Совет Европейского Союза официально утвердил реформу директивы о водительских удостоверениях, согласованную ранее с Европарламентом. Это решение завершает многолетние переговоры о модернизации правил вождения в Европе.

Обнаружен обгоревший труп мужчины. Полиция просит опознать его по вещам (2)

Важно 18:34

Важно 2 комментариев

12 октября в Государственную полицию поступила информация о том, что в Лиепае, на бульваре Атмодас, загорелся садовый домик, в котором были обнаружены останки неустановленного мужчины.

Симптомы указывали на инсульт! Внуки спасли жизнь бабушке (2)

ЧП и криминал 18:31

ЧП и криминал 2 комментариев

Такие случаи редки, но они происходят. Даже самые маленькие члены семьи могут спасти чью-то жизнь. 

Ужин с монархами: Латвию посетят король и королева Дании (2)

Новости Латвии 18:29

Новости Латвии 2 комментариев

Король Дании Фредерик X и королева Мария посетят Латвию с государственным визитом 28 и 29 октября, сообщил агентству ЛЕТА советник президента Латвии Мартиньш Дрегерис.

Мальчик сам не рассказывал: почему многолетнее насилие над ребёнком никто не заметил (2)

Новости Латвии 18:26

Новости Латвии 2 комментариев

Тринадцатилетний мальчик из Лиепаи годами терпел побои от матери и отчима. Когда ребёнок наконец сбежал из дома, оказалось, что о происходящем не знали ни школа, ни соцслужба, ни соседи.

