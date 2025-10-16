Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Как это? Поддержку большинства депутатов Сейма получила «альтернатива Стамбульской конвенции»

© LETA 16 октября, 2025 16:39

Новости Латвии 0 комментариев

Большинством депутатов Сейма в четверг была поддержана подготовленная и подписанная депутатами Национального объединения, Союза зеленых и крестьян (СЗК) и "Объединенного списка" декларация, подтверждающая решимость государства целенаправленно действовать, чтобы защитить каждого жителя от насилия, особенно женщин и детей, а также предусматривающая введение соответствующих решений на законодательном уровне.

Декларация разработана как альтернатива так называемой Стамбульской конвенции.

За декларацию проголосовали 56 депутатов от СЗК, Нацобъединения, "Объединенного списка", партий "За стабильность!" и "Латвия на первом месте" (ЛПМ). Кроме того, "за" проголосовал депутат Андрей Целяпитерс. В голосовании не участвовали депутаты от "Нового Единства", не принадлежащие к парламентским фракциям депутаты Скайдрите Абрама, Игорь Раев и Дидзис Шмитс.

Против декларации проголосовали все восемь депутатов от партии "Прогрессивные".

Депутат Сейма Лейла Расима ("Прогрессивные") на заседании перед голосованием заявила, что инициатива выхода из Стамбульской конвенции и намерение создать "альтернативу" вызвали серьёзное осуждение со стороны учреждений и общества, сопротивление остается значительным.

Она также упрекнула Нацобъединение и СЗК в сотрудничестве с Айнаром Шлесерсом (ЛПМ). По ее словам, предлагаемая "альтернатива" является попыткой оправдать голосование за выход из Стамбульской конвенции.

Депутат от "Прогрессивных" Яна Симановская назвала предложенную депутатами альтернативу "конвенционным изделием". Она отметила, что ей стыдно рассказывать политикам из других стран о происходящем в латвийском политическом пространстве и что выход из Стамбульской конвенции соответствует кремлевскому нарративу.

"Выйдя из конвенции, мы расстаемся с надежными партнерами", - заявила Симановская.

Занда Калниня-Лукашевица ("Новое Единство") сказала, что декларация и хороша, и плоха одновременно. По ее мнению, хорошим и нужным является любое намерение искоренить в Латвии насилие. Она отметила, что с момента принятия Стамбульской конвенции был принят ряд мер по борьбе с насилием, а также гораздо больше людей обратились за помощью.

При этом, по мнению депутата, законопроект, разработка которого предусмотрена в декларации, может быть целесообразным и Сейм мог бы его подготовить.

При этом, добавила Калниня-Лукашевица, эта декларация плоха тем, что одновременно создает иллюзию, будто может каким-либо образом служить альтернативой Стамбульской конвенции. Она отметила, что депутаты Сейма должны осознавать вес своих решений. Декларация - только декларация. пояснила она, добавив: "Такой декларацией мы не можем дать обязывающее поручение Кабинету министров".

Калниня-Лукашевица подчеркнула, что "Новое Единство" решило не участвовать в голосовании, чтобы привлечь внимание к событию и показать, что создается иллюзия альтернативы Стамбульской конвенции, у которой нет местной замены.

"Мы должны оставаться в пространстве европейских ценностей, бороться с насилием в области европейских ценностей, а не бросаться в какой-то "восточный котел"", - сказала депутат.

Оппозиционный депутат Инара Мурниеце (Нацобъединение), в свою очередь, отметила, что "все не так просто", поскольку речь идет об "идеологических вопросах". Она возразила Калнине-Лукашевице, подчеркнув, что парламент может своим решением дать правительству поручение. "Мы друг друга убедить не сможем", - заключила Мурниеце, напомнив, что ее ценности консервативны.

Руководитель парламентской фракции СЗК Харийс Рокпелнис сказал, что сказанное слово имеет силу, а написанное слово - вдвое большую силу. Он отметил, что впереди законопроект, в котором написано, что парламент Латвии выступает против насилия. Он призвал поддержать декларацию.

Лига Раснача ("Прогрессивные") подчеркнула, что важно понимать, с какими странами Латвия хочет сотрудничать, а с какими наши ценности полностью не совпадают. По ее словам, единственной страной, денонсировавшей Стамбульскую конвенцию, является Турция, где женщины получили право голоса на 20 лет позже, чем в Латвии.

Депутат Чеслав Батня ("Объединенный список") в своем коротком выступлении отметил, что он выступает против насилия, однако возражения против отдельных вопросов не означают, что его или других можно назвать "кремлинами".

Амиль Салимов ("За стабильность!") подчеркнул, что ему непонятно, идет ли речь о насилии или о том, кто имеет большее влияние в зале заседаний Сейма. Он выразил недоумение, почему "Прогрессивные" не поддерживают эту декларацию, если они направлена против насилия.

Руководитель парламентской фракции "Нового Единства" Эдмунд Юревиц в свою очередь отметил, что проект решения оппозиции "Против насилия" почти слово в слово повторяет конвенцию, которую оппозиция ругает, но направлен на отмену международных обязательств.

""Новое Единство" в этом фарсе участвовать не будет. Мы должны оставаться в пространстве европейских ценностей", - подытожил Юревиц.
 

