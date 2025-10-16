Невыносимо: можно ли расторгнуть брак в ускоренном порядке?

Присяжный нотариус расторгает брак, если супруги об этом договорились и если:

1) у супругов нет общего несовершеннолетнего ребенка и совместного имущества;

2) у супругов есть общий несовершеннолетний ребенок или общее имущество и они заключили письменное соглашение о совместной опеке над ребенком, правах на общение с ним, об алиментах и разделе имущества.

Начало бракоразводного дела

Нотариус начинает бракоразводное дело после получения совместного заявления супругов о расторжении брака, сделав соответствующую запись в Регистре бракоразводных дел. Этот день является началом бракоразводного дела, о чем уведомляются оба супруга.

Срок ожидания

Статья 333 закона «О нотариате» (далее — закон) прямо устанавливает, что нотариус не расторгает брак ранее чем через 30 дней со дня начала бракоразводного дела. В свою очередь, согласно части первой статьи 336 закона, в течение данного месячного срока каждому из супругов предоставляется право отозвать заявление о расторжении брака.

Отзыв подается в письменной форме и без каких-либо условий.

Расторжение брака после истечения срока

Если в течение указанного срока нотариус не получит отзыв о расторжении брака, он расторгает брак, составив соответствующий нотариальный акт (свидетельство о расторжении брака), и с этого дня брак считается расторгнутым.

Таким образом, тридцатидневный срок ожидания, установленный статьей 333 закона, — это прямое требование закона и обязательный срок ожидания, в течение которого нотариус не имеет права расторгнуть брак. Закон не предусматривает более ускоренный порядок расторжения брака, даже если оба супруга полностью уверены в своем решении и не намерены отзывать заявление.

*Материал предоставлен исключительно в информационных целях и не является юридически обязательным, поскольку основан на общих положениях нормативных актов и не учитывает дополнительные обстоятельства конкретных случаев.