Трамп анонсировал скорое наступление Украины с американским оружием

Он уточнил, что обсудит этот вопрос на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне 17 октября. При этом Трамп выразил надежду, что встреча будет содержательной и приблизит завершение войны.

Президент США также заявил, что Россия за время полномасштабного вторжения потеряла 1,5 млн человек, «преимущественно солдат». По его словам, Москва должна была «выиграть эту войну» в первую неделю, но военный конфликт длится уже четвертый год. «Все, чего мы хотим от президента [РФ Владимира] Путина, чтобы он прекратил убивать украинцев и русских, потому что он убивает много русских!» — подчеркнул глава Белого дома.

В начале октября Трамп заявил, что «почти принял решение» о поставках ракет «Томагавк» Украине. «Возможно, я скажу [Путину]: послушай, если эту войну не удастся урегулировать, я отправлю им ракеты "Томагавк"», — говорил американский президент. При этом он подчеркивал, что хочет узнать больше о том, как Киев планирует использовать дальнобойное оружие. Бывший сотрудник Пентагона, аналитик Марк Кансиан отмечал, что у США есть в наличии 4150 «Томагавков». Военные эксперты в разговоре с Financial Times отмечали, что США могут поставить Украине только от 20 до 50 таких ракет.

Путин ранее предупреждал, что подобный шаг станет «качественно новым» этапом эскалации и «разрушит» отношения Москвы и Вашингтона. Он также подчеркнул, что российские ПВО готовы сбивать американские ракеты, а само их использование Украиной не изменит соотношение сил на поле боя.

Дальность полета ракет «Томагавк» в зависимости от модификации составляет от 1600 до 2500 км. В случае их передачи Украине в зоне поражения окажутся до 1945 российских военных объектов, подсчитали эксперты Института изучения войны (ISW). По их мнению, Украина, вероятно, сможет подорвать действия российской армии на фронте, нацелившись на тыловые районы, снабжающие ее вооружениями и поддерживающие ее наступательные операции.