Трамп анонсировал скорое наступление Украины с американским оружием

16 октября, 2025

Украина готовится перейти в наступление на поле боя с Россией и США могут предоставить для этого вооружение, помимо дальнобойных ракет «Томагавк», заявил американский президент Дональд Трамп. «Они хотят перейти в наступление. Я приму решение по этому поводу», — цитирует заявление главы Белого дома The Moscow Times.

Он уточнил, что обсудит этот вопрос на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне 17 октября. При этом Трамп выразил надежду, что встреча будет содержательной и приблизит завершение войны.

Президент США также заявил, что Россия за время полномасштабного вторжения потеряла 1,5 млн человек, «преимущественно солдат». По его словам, Москва должна была «выиграть эту войну» в первую неделю, но военный конфликт длится уже четвертый год. «Все, чего мы хотим от президента [РФ Владимира] Путина, чтобы он прекратил убивать украинцев и русских, потому что он убивает много русских!» — подчеркнул глава Белого дома.

В начале октября Трамп заявил, что «почти принял решение» о поставках ракет «Томагавк» Украине. «Возможно, я скажу [Путину]: послушай, если эту войну не удастся урегулировать, я отправлю им ракеты "Томагавк"», — говорил американский президент. При этом он подчеркивал, что хочет узнать больше о том, как Киев планирует использовать дальнобойное оружие. Бывший сотрудник Пентагона, аналитик Марк Кансиан отмечал, что у США есть в наличии 4150 «Томагавков». Военные эксперты в разговоре с Financial Times отмечали, что США могут поставить Украине только от 20 до 50 таких ракет.

Путин ранее предупреждал, что подобный шаг станет «качественно новым» этапом эскалации и «разрушит» отношения Москвы и Вашингтона. Он также подчеркнул, что российские ПВО готовы сбивать американские ракеты, а само их использование Украиной не изменит соотношение сил на поле боя.

Дальность полета ракет «Томагавк» в зависимости от модификации составляет от 1600 до 2500 км. В случае их передачи Украине в зоне поражения окажутся до 1945 российских военных объектов, подсчитали эксперты Института изучения войны (ISW). По их мнению, Украина, вероятно, сможет подорвать действия российской армии на фронте, нацелившись на тыловые районы, снабжающие ее вооружениями и поддерживающие ее наступательные операции.

Обновлено: 20:30 21.10.2025
ЕС утвердил реформу водительских прав
Онкология связана с ожирением
Полиция просит обвинить тиктокера в хулиганстве и порче имущества
Рига: бездомных сосчитают ночью
«Если партнёр атакует, танец не получится» — Абу Мери о переговорах с медиками
Ланга: «Брюссель не имеет права создавать опасность для латышей»
Нидерланды: не доверяйте ИИ
Латвия: ответвление Via Baltica проложат
СМИ: Подготовка встречи Трампа и Путина приостановлена

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Польша предупредила Путина о риске ареста при полете над ней

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Распознать курземский диалект? Задания второклассникам приводят в отчаяние

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Легионеллы наступают: новая вспышка опасной инфекции в Латвии

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

«Война не прекратится, если россияне не почувствуют её на себе»: Пуданc

Главный вопрос, который сегодня обсуждается во всём мире в связи с Украиной, — это возможные удары ракетами Tomahawk по глубине территории России. «Война не прекратится, если сама Россия этого не захочет, если её граждане не почувствуют на себе этот войну — вот в чём преимущество использования этих ракет», — сказал генерал-майор, командующий Национальными вооружёнными силами Латвии Каспарс Пуданc в программе TV24 “Nedēļa. Post Scriptum”.

«Не говорите маме, что она умирает»: Латвия единственная страна Европы без хосписного стационара

У соучредителя и одного из руководителей «Hospiss LV» Илзе Зосуле сердце горит за то, чтобы в Латвии смерть перестала быть табу: темой, опутанной страхом и незнанием. Её цель сделать так, чтобы уход из жизни стал не мучительным, а мирным и достойным, пишет jauns.lv. 

Депутату Рижской думы угрожают 700 000 колонистов. Она обратилась к Европе

В соцсети X (Twitter) депутат Рижской думы Лиана Ланга  призвала латвийских европарламентариев «объяснить Брюсселю, что во времена советской оккупации в Латвию уже прибыли 700 000 гражданских колонистов, которые продолжают представлять угрозу»

